عربي
https://sputnikarabic.ae/20230124/منظمة-دولية-27-مليون-طفل-خارج-التعليم-في-اليمن-1072670170.html
منظمة دولية: 2.7 مليون طفل خارج التعليم في اليمن
منظمة دولية: 2.7 مليون طفل خارج التعليم في اليمن
أكدت منظمة "إنقاذ الطفولة"، اليوم الثلاثاء، حاجة 80 في المئة من الطلاب في اليمن إلى مساعدات تعليمية، كاشفةً عن تسرب أكثر من 2.7 مليون طفل من التعليم في البلد... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T18:00+0000
2023-01-24T18:00+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
الجيش اليمني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101437/30/1014373042_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_c53fa972e7550a215bbf635321e9e2ad.jpg
وقالت المنظمة الدولية عبر "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يصادف الـ 24 من يناير/ كانون الثاني من كل عام، إنه "في الوقت الحالي، يحتاج 8.6 مليون طفل (80 في المئة من جميع الأطفال في سن المدرسة) إلى المساعدة التعليمية".وأضافت: "مع تضرر أو تدمير أكثر من 2783 مدرسة وعدم دفع رواتب المعلمين لما يقرب من ثمانية أعوام، أصبح الحصول على التعليم أكثر صعوبة".وتابعت: "التعليم هو شريان الحياة للأطفال أثناء حالات الطوارئ. إنه يوفر الاستقرار والأمان والأمل في مستقبل أفضل. ومع ذلك، في اليمن يتسرب الطلاب من المدرسة بمعدل ينذر بالخطر".وذكرت أن "أكثر من 2.7 مليون طفل خارج المدرسة، أكثر من نصفهم من النازحين بدون تعليم"، محذرة من أن "هؤلاء الأطفال معرضون لخطر الإساءة والإهمال والاستغلال الاقتصادي والجنسي والتجنيد والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار وزواج الأطفال".وأشارت منظمة "إنقاذ الطفولة"، إلى "أن الفتيات أكثر عرضة للتسرب من المدرسة ما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، نتيجة الافتقار إلى المعلمات ومحدودية الوصول لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة التي تراعي الفوارق بين الجنسين والتي يمكن الوصول إليها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أن أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار نظام التعليم في اليمن نتيجة عمليات التحالف العربي والقيود التي يفرضها، مشيرة إلى أن 2.4 مليون طفل خارج المدارس من أصل 10.6 مليون في سن الدراسة، فيما نحو 3500 مدرسة مدمرة ومتضررة بفعل عمليات التحالف، مع إغلاق 27 في المئة من المدارس في جميع أنحاء اليمن.وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 2900 مدرسة تعرضت للتدمير أو أصيبت بأضرار جزئية أو استخدمت لأغراض غير تعليمية، منذ اندلاع الصراع في اليمن.ويتهم تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن الصادر في أيلول/ سبتمبر 2021، أطراف الصراع في اليمن باستخدام المدارس لأغراض عسكرية ما يجعلها أهدافا معرضة للهجوم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221102/التعليم-في-اليمن-مأساة-مستمرة-منذ-سنوات-ضحيتها-الأطفال-صور-1069764221.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101437/30/1014373042_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_d2df23f1bfe436f34037da8f31033597.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الجيش اليمني
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الجيش اليمني

منظمة دولية: 2.7 مليون طفل خارج التعليم في اليمن

18:00 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Hani Mohammedدمار اليمن
دمار اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Hani Mohammed
تابعنا عبرTelegram
أكدت منظمة "إنقاذ الطفولة"، اليوم الثلاثاء، حاجة 80 في المئة من الطلاب في اليمن إلى مساعدات تعليمية، كاشفةً عن تسرب أكثر من 2.7 مليون طفل من التعليم في البلد العربي، جراء الصراع الدائر على السلطة فيه منذ 8 أعوام.
وقالت المنظمة الدولية عبر "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يصادف الـ 24 من يناير/ كانون الثاني من كل عام، إنه "في الوقت الحالي، يحتاج 8.6 مليون طفل (80 في المئة من جميع الأطفال في سن المدرسة) إلى المساعدة التعليمية".

وأضافت: "مع تضرر أو تدمير أكثر من 2783 مدرسة وعدم دفع رواتب المعلمين لما يقرب من ثمانية أعوام، أصبح الحصول على التعليم أكثر صعوبة".

وتابعت: "التعليم هو شريان الحياة للأطفال أثناء حالات الطوارئ. إنه يوفر الاستقرار والأمان والأمل في مستقبل أفضل. ومع ذلك، في اليمن يتسرب الطلاب من المدرسة بمعدل ينذر بالخطر".

وذكرت أن "أكثر من 2.7 مليون طفل خارج المدرسة، أكثر من نصفهم من النازحين بدون تعليم"، محذرة من أن "هؤلاء الأطفال معرضون لخطر الإساءة والإهمال والاستغلال الاقتصادي والجنسي والتجنيد والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار وزواج الأطفال".

وأشارت منظمة "إنقاذ الطفولة"، إلى "أن الفتيات أكثر عرضة للتسرب من المدرسة ما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، نتيجة الافتقار إلى المعلمات ومحدودية الوصول لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة التي تراعي الفوارق بين الجنسين والتي يمكن الوصول إليها".
التعليم في اليمن... مأساة مستمرة منذ سنوات ضحيتها الأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
التعليم في اليمن... مأساة مستمرة منذ سنوات ضحيتها الأطفال... صور
2 نوفمبر 2022, 18:04 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أن أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعانون من انهيار نظام التعليم في اليمن نتيجة عمليات التحالف العربي والقيود التي يفرضها، مشيرة إلى أن 2.4 مليون طفل خارج المدارس من أصل 10.6 مليون في سن الدراسة، فيما نحو 3500 مدرسة مدمرة ومتضررة بفعل عمليات التحالف، مع إغلاق 27 في المئة من المدارس في جميع أنحاء اليمن.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 2900 مدرسة تعرضت للتدمير أو أصيبت بأضرار جزئية أو استخدمت لأغراض غير تعليمية، منذ اندلاع الصراع في اليمن.

ويتهم تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن الصادر في أيلول/ سبتمبر 2021، أطراف الصراع في اليمن باستخدام المدارس لأغراض عسكرية ما يجعلها أهدافا معرضة للهجوم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الالآف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:22 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала