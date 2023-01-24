مودي يبعث رسالة للسيسي لدى وصوله الهند ويصف زيارته بـ"التاريخية"
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAINلوحة إعلانية ترحب بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي سيكون ضيفا رئيسيا في موكب الهند في يوم الجمهورية 74، في نيودلهي، 24 يناير/ كانون الثاني 2023
لوحة إعلانية ترحب بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي سيكون ضيفا رئيسيا في موكب الهند في يوم الجمهورية 74، في نيودلهي، 24 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAIN
بعث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد وصوله الهند، اليوم الثلاثاء.
وكتب مودي للسيسي على "تويتر" أنه يرحب بحرارة به، وأن زيارته التي وصفها بـ"التاريخية" كضيف رئيس في احتفالات الهند بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود.
وأضاف رئيس الوزراء الهندي أنه يتطلع إلى إجراء مناقشات مع السيسي غدا الأربعاء.
Warm welcome to India, President Abdel Fattah el-Sisi. Your historic visit to India as Chief Guest for our Republic Day celebrations is a matter of immense happiness for all Indians. Look forward to our discussions tomorrow. @AlsisiOfficial— Narendra Modi (@narendramodi) January 24, 2023
وأعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن وصول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.
ونشرت فضائية "إكسترا نيوز" المصرية، فيديو لوصول السيسي إلى مقر إقامته في نيودلهي.
وخلال زيارته للهند، سيعقد الرئيس المصري اجتماعا ومحادثات ثنائية على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيلتقي السيسي بوزير الخارجية الهندي سوبر أمانيام جايشانكار.
ووفقا لبيان من وزارة الخارجية الهندية، فإن زيارة الرئيس المصري تهدف إلى تعزيز وتعميق الشراكة العريقة بين الهند ومصر.