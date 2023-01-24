https://sputnikarabic.ae/20230124/موسكو-سنرد-بقسوة-على-تصرفات-لاتفيا-لخفضها-مستوى-العلاقات-الدبلوماسية-مع-روسيا--1072651241.html
موسكو: سنرد بقسوة على تصرفات لاتفيا لخفضها مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
موسكو: سنرد بقسوة على تصرفات لاتفيا لخفضها مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرار لاتفيا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا قد نضج من قبل، والحجج، التي قدمها الجانب اللاتفي غير مقبولة ومفتعلة، مؤكدةً... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T12:29+0000
2023-01-24T12:29+0000
2023-01-24T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رد فعل
تخفيض التمثيل الدبلوماسي
لاتفيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشرعلى موقع الوزارة، اليوم الثلاثاء: "من الواضح أن هذا القرار قد نضج في ريغا من قبل. الحجج، التي قدمها الجانب اللاتفي الآن غير مقبولة ومفتعلة. يمكن تتبع "تضامن" ريغا المزعوم مع دول البلطيق الأخرى في الـ "روسوفوبيا" البدائية للقيادة اللاتفية والعداء تجاه كل ما يتعلق بروسيا، كما أن هناك رغبة في إرضاء "أصدقائهم" المسعورين خارج البلاد".وأعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدغارز ريغيفيتشس، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 فبراير/ شباط.وقال ريغيفيتشس في تغريدة على موقع "تويتر": "بسبب العدوان الروسي الوحشي المستمر على أوكرانيا وتضامنًا مع إستونيا، ستخفض لاتفيا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداءً من 24 فبراير، مما يتطلب من روسيا التصرف وفقا لذلك"، على حد قوله.يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وصفت، في وقت سابق، تقرير خارجية لاتفيا بإعلان "هزيمة روسيا" بالغباء اللاإنساني.وكانت خارجية لاتفيا قد وصفت في تقريرها "هزيمة روسيا" بأنها من أولويات السياسة الخارجية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230123/لاتفيا-تعتزم-خفض-مستوى-العلاقات-الدبلوماسية-مع-روسيا-ابتداء-من-24-فبراير-1072617457.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رد فعل, تخفيض التمثيل الدبلوماسي, لاتفيا
روسيا, رد فعل, تخفيض التمثيل الدبلوماسي, لاتفيا
موسكو: سنرد بقسوة على تصرفات لاتفيا لخفضها مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن قرار لاتفيا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا قد نضج من قبل، والحجج، التي قدمها الجانب اللاتفي غير مقبولة ومفتعلة، مؤكدةً أن موسكو سترد بقسوة على أي أعمال عدائية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشرعلى موقع الوزارة، اليوم الثلاثاء: "من الواضح أن هذا القرار قد نضج في ريغا من قبل. الحجج، التي قدمها الجانب اللاتفي الآن غير مقبولة ومفتعلة. يمكن تتبع "تضامن" ريغا المزعوم مع دول البلطيق الأخرى في الـ "روسوفوبيا" البدائية للقيادة اللاتفية والعداء تجاه كل ما يتعلق بروسيا، كما أن هناك رغبة في إرضاء "أصدقائهم" المسعورين خارج البلاد".
وشددت وزارة الخارجية على أن روسيا "سترد بقسوة على مثل هذه الأعمال العدائية".
وأعلن وزير خارجية لاتفيا، إيدغارز ريغيفيتشس، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 فبراير/ شباط.
وقال ريغيفيتشس في تغريدة على موقع "تويتر": "بسبب العدوان الروسي الوحشي المستمر على أوكرانيا وتضامنًا مع إستونيا، ستخفض لاتفيا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداءً من 24 فبراير، مما يتطلب من روسيا التصرف وفقا لذلك"، على حد قوله.
يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسي
ة ماريا زاخاروفا وصفت، في وقت سابق، تقرير خارجية لاتفيا بإعلان "هزيمة روسيا" بالغباء اللاإنساني.
وكانت خارجية لاتفيا قد وصفت في تقريرها "هزيمة روسيا" بأنها من أولويات السياسة الخارجية للبلاد.