https://sputnikarabic.ae/20230124/هل-تتجدد-الحرب-على-غزة-وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-حرب-سيف-القدس-2-على-الأبواب-1072674176.html

هل تتجدد الحرب على غزة... وزير الأمن القومي الإسرائيلي: حرب "سيف القدس 2" على الأبواب

هل تتجدد الحرب على غزة... وزير الأمن القومي الإسرائيلي: حرب "سيف القدس 2" على الأبواب

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن حرب "سيف القدس 2" أو "حارس الأسوار 2" على الأبواب. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T19:50+0000

2023-01-24T19:50+0000

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ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بن غفير خلال مؤتمر صحفي أن مكتبه يحذره من دخول بلاده سيناريو حرب "سيف القدس 2"، وهي الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، كما يطلق عليها الفلسطينيون، في حين يطلق عليها الإسرائيليون "حارس الأسوار".ويذكر أن حرب "سيف القدس" قد اندلعت في العاشر من مايو/ أيار 2021، واستمرت 11 يوما كاملا، قتل فيها حوالي 200 فلسطيني مقابل 13 إسرائيليا فقط.وأكد إيتمار بن غفير أنه منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي في بلاده، قبل 26 يوما كاملة، فقد اطلع على العديد من المناقشات والمباحثات وتقييمات الوضع في البلاد، حتى حذره خبراء في مكتبه من أن إسرائيل ربما تكون مقبلة على سيناريو مثل هذه الحرب مع قطاع غزة.وجاءت تصريحات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة قائد الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، مطالبا خلال المؤتمر بتعزيز قوات الشرطة وحرس الحدود فضلا عن تدشين حرس وطني قوي يحول دون تكرار الحرب "حارس الأسوار"، بدعوى ملاحظته لخطر كبير يهدد الأمن القومي لبلاده.

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