https://sputnikarabic.ae/20230124/واشنطن-السفيرة-الأمريكية-الجديدة-لدى-روسيا-تتوجه-إلى-موسكو-خلال-أيام-لبدء-عملها--1072674697.html
واشنطن: السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا تتوجه إلى موسكو خلال أيام لبدء عملها
واشنطن: السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا تتوجه إلى موسكو خلال أيام لبدء عملها
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا لين تريسي ستتوجه إلى روسيا خلال الأيام المقبلة لممارسة مهام عملها،... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T20:15+0000
2023-01-24T20:15+0000
2023-01-24T20:15+0000
العالم
سفيرة
واشنطن
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس، في مؤتمر صحفي، "نتوقع أن تتوجه السفيرة تريسي إلى روسيا الاتحادية خلال الأيام المقبلة، حيث ستقدم أوراق اعتمادها، ونتوقع أن تبدأ عملها في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهي تجري مشاورات حاليًا مع مسؤولين هنا في واشنطن".وأضاف برايس أن تريسي لم تناقش مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، خلال لقائهما أمس الاثنين، أي نوع من التسويات التفاوضية بشأن أوكرانيا.والتقى السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بنظيرته الأمريكية الجديدة لين تريسي.يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على تعيين تريسي لين سفيرة أمريكية جديدة لدى موسكو في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاثنين، أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا ستصل خلال الأيام المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230124/السفير-الروسي-في-واشنطن-يلتقى-نظيرته-الجديدة-لدى-روسيا--1072636014.html
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العالم, سفيرة, واشنطن, روسيا
العالم, سفيرة, واشنطن, روسيا
واشنطن: السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا تتوجه إلى موسكو خلال أيام لبدء عملها
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا لين تريسي ستتوجه إلى روسيا خلال الأيام المقبلة لممارسة مهام عملها، موضحا أنها لم تناقش مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أي نوع من التسويات التفاوضية بشأن أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس، في مؤتمر صحفي، "نتوقع أن تتوجه السفيرة تريسي إلى روسيا الاتحادية خلال الأيام المقبلة، حيث ستقدم أوراق اعتمادها، ونتوقع أن تبدأ عملها في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهي تجري مشاورات حاليًا مع مسؤولين هنا في واشنطن".
وأضاف برايس أن تريسي لم تناقش مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، خلال لقائهما أمس الاثنين، أي نوع من التسويات التفاوضية بشأن أوكرانيا.
والتقى السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بنظيرته الأمريكية الجديدة لين تريسي.
وقالت السفارة الروسية في بيان، إنه "عقد بمقر السفارة الروسية بواشنطن لقاء بين السفير الروسي أنطونوف والرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو لين تريسي"، دون الكشف عن تفاصيل.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على تعيين تريسي لين سفيرة أمريكية جديدة لدى موسكو في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاثنين، أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا ستصل خلال الأيام المقبلة.