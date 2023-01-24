https://sputnikarabic.ae/20230124/واشنطن-بوست-الأمريكية-تهاجم-وزير-الخارجية-السابق-بسبب-تعليقاته-بشأن-خاشقجي-1072669766.html

"واشنطن بوست" الأمريكية تهاجم وزير الخارجية السابق بسبب تعليقاته بشأن خاشقجي

"واشنطن بوست" الأمريكية تهاجم وزير الخارجية السابق بسبب تعليقاته بشأن خاشقجي

هاجمت صحيفة "واشنطن تايمز" اليوم الثلاثاء تعليقات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، التي وصف فيها الصحفي الراحل الذي عمل لدى الجريدة جمال خاشقجي بأنه... 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T17:55+0000

2023-01-24T17:55+0000

2023-01-24T17:55+0000

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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أمس الاثنين مقتطفات من كتاب جديد لبومبيو وصف فيه خاشقجي بأنه "ناشط وتساءل عن مدى إمكانية اعتباره صحفيا"، كما شكك بومبيو في إخلاص خاشقجي، مشيرا إلى أنه مرتبط بجماعة "الإخوان المسلمين" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا).قُتل خاشقجي، الذي عرف بانتقاده القيادة السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول. تزعم المخابرات الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على القتل، على الرغم من نفي الرياض لذلك واعتراضها على الادعاءات الأمريكية وتأكيدها معاقبة الجناة الحقيقيين.وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في بيانها: "إنه لأمر مروع ومحبط أن نرى كتاب مايك بومبيو يحرف بشكل شائن حياة وعمل كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي. إنه لأمر مخز أن ينشر بومبيو الأكاذيب الدنيئة لإهانة حياة الرجل الشجاع وخدمته - والتزامه بالمبادئ التي يعتز بها الأمريكيون - كحيلة لبيع الكتب".وأضاف البيان أن جريمة خاشقجي الوحيدة كانت "فضح الفساد والقمع بين من هم في السلطة"، متابعا أن خاشقجي دفع "الثمن النهائي" لتفانيه في حرية التعبير وحرية الصحافة، وأنه كان يلتزم بأعلى المعايير المهنية.واتخذت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات وقرارات بعد أيام من الحادث، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة ولوائحها وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

https://sputnikarabic.ae/20230124/وزير-الخارجية-الأمريكي-السابق-يعتبر-السخط-الناجم-عن-مقتل-خاشقجي-غضبا-زائفا-1072650110.html

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