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https://sputnikarabic.ae/20230124/وزير-الخارجية-الأمريكي-السابق-يعتبر-السخط-الناجم-عن-مقتل-خاشقجي-غضبا-زائفا-1072650110.html
وزير الخارجية الأمريكي السابق يعتبر السخط الناجم عن مقتل خاشقجي "غضبا زائفا"
وزير الخارجية الأمريكي السابق يعتبر السخط الناجم عن مقتل خاشقجي "غضبا زائفا"
رفض وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، السخط الناجم عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، واصفا إياه بأنه "غضب زائف" 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T12:02+0000
2023-01-24T12:22+0000
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وقال في مذكراته الجديدة "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love" (لا تهتم أبدا: القتال من أجل أمريكا التي أحبها)، الذي سيطرح اليوم الثلاثاء بالأسواق الأمريكية: "لم يكن خاشقجي بمثابة بوب وودوارد السعودي الذي استشهد لانتقاده العائلة الملكية السعودية"، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وأعرب بومبيو عن حسرته على "الغضب الزائف الذي غذته وسائل الإعلام"، موضحا أن المراسلين الصحفيين "صقلوا القصة بشدة لأن خاشقجي كان "صحفيا".وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، موضحا رأيه: "لقد كان خاشقجي صحفيا لدرجة أنني والعديد من الشخصيات العامة الأخرى صحفيين ننشر كتاباتنا أحيانا، لكننا نقوم أيضا بأشياء أخرى، لقد جعلت وسائل الإعلام خاشقجي مثل الصحفي الأمريكي العريق، بوب وودوارد، ولكن سعودي الجنسية الذي اغتيل لانتقاده الجريء للعائلة المالكة السعودية، من خلال مقالات الرأي التي نشرها في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.كما يجادل بومبيو بأن خاشقجي كان "ناشطا دعم الفريق الخاسر".وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مايك بومبيو يتهم خاشقجي في مذكراته بأنه "يتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين الداعمة للإرهاب"، ويقول إنه أعرب عن أسفه لوفاة أسامة بن لادن، وهو مواطن سعودي آخر.من ناحيتها، قالت حنان العتر خاشقجي، أرملة الصحفي السعودي الراحل، إنها تريد "إسكات كل هؤلاء الذين ينشرون الكتب ويحتقرون من شأن زوجها ويجمعون الأموال منه".وأضافت في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "مهما يتحدث بومبيو عن زوجي، فهو لا يعرفه، يجب أن يصمت ويكتم الأكاذيب بشأن زوجي، إنها معلومات سيئة ومعلومات خاطئة ... هذا غير مقبول ".من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في مذكراته الجديدة إلى أن علاقة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالمملكة العربية السعودية، "جعلت الإعلام أكثر جنونا من شخص نباتي يتواجد داخل مسلخ لحوم".ورفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن في فبراير/ شباط 2022، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته. رفضت السعودية التقرير رفضا قاطعا، واعتبرت استنتاجاته غير صحيحة عن قيادة المملكة و"لا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل الصحفي.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان

وزير الخارجية الأمريكي السابق يعتبر السخط الناجم عن مقتل خاشقجي "غضبا زائفا"

12:02 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 12:22 GMT 24.01.2023)
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMMوزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
© AFP 2023 / NICHOLAS KAMM
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رفض وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، السخط الناجم عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، واصفا إياه بأنه "غضب زائف"
وقال في مذكراته الجديدة "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love" (لا تهتم أبدا: القتال من أجل أمريكا التي أحبها)، الذي سيطرح اليوم الثلاثاء بالأسواق الأمريكية: "لم يكن خاشقجي بمثابة بوب وودوارد السعودي الذي استشهد لانتقاده العائلة الملكية السعودية"، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وأعرب بومبيو عن حسرته على "الغضب الزائف الذي غذته وسائل الإعلام"، موضحا أن المراسلين الصحفيين "صقلوا القصة بشدة لأن خاشقجي كان "صحفيا".
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وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، موضحا رأيه: "لقد كان خاشقجي صحفيا لدرجة أنني والعديد من الشخصيات العامة الأخرى صحفيين ننشر كتاباتنا أحيانا، لكننا نقوم أيضا بأشياء أخرى، لقد جعلت وسائل الإعلام خاشقجي مثل الصحفي الأمريكي العريق، بوب وودوارد، ولكن سعودي الجنسية الذي اغتيل لانتقاده الجريء للعائلة المالكة السعودية، من خلال مقالات الرأي التي نشرها في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
كما يجادل بومبيو بأن خاشقجي كان "ناشطا دعم الفريق الخاسر".
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن مايك بومبيو يتهم خاشقجي في مذكراته بأنه "يتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين الداعمة للإرهاب"، ويقول إنه أعرب عن أسفه لوفاة أسامة بن لادن، وهو مواطن سعودي آخر.
وكتب بومبيو: "لم يكن يستحق الموت، لكننا بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن هويته، وكثير من الناس في وسائل الإعلام لم يكونوا كذلك".
من ناحيتها، قالت حنان العتر خاشقجي، أرملة الصحفي السعودي الراحل، إنها تريد "إسكات كل هؤلاء الذين ينشرون الكتب ويحتقرون من شأن زوجها ويجمعون الأموال منه".
وأضافت في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "مهما يتحدث بومبيو عن زوجي، فهو لا يعرفه، يجب أن يصمت ويكتم الأكاذيب بشأن زوجي، إنها معلومات سيئة ومعلومات خاطئة ... هذا غير مقبول ".
من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في مذكراته الجديدة إلى أن علاقة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالمملكة العربية السعودية، "جعلت الإعلام أكثر جنونا من شخص نباتي يتواجد داخل مسلخ لحوم".
ورفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن في فبراير/ شباط 2022، السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
وذكر التقرير أن ولي العهد محمد بن سلمان، اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته. رفضت السعودية التقرير رفضا قاطعا، واعتبرت استنتاجاته غير صحيحة عن قيادة المملكة و"لا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل الصحفي.
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