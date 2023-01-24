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https://sputnikarabic.ae/20230124/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-تحييد-506-عناصر-خلال-عملية-المخلب--القفل-شمالي-العراق-1072650393.html
وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 506 عناصر خلال عملية "المخلب- القفل" شمالي العراق
وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 506 عناصر خلال عملية "المخلب- القفل" شمالي العراق
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 506 عناصر خلال عملية "المخلب ـ القفل" المستمرة شمالي العراق. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T12:07+0000
2023-01-24T12:26+0000
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وأكد أكار أن "القوات التركية أوشكت على تطهير منطقة زاب بشمال العراق من الإرهابيين"، لافتا إلى أن "302 كيلو متر من الحدود التركية العراقية أصبحت آمنا تماما".وأشار في تصريح صحفي عقب اجتماع للحكومة أمس الإثنين، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، إلى أن "قوات بلاده ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، بهدف تحقيق أمن البلاد والمواطنين".وشدد الوزير على أن بلاده "تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الجوار وخاصة سوريا والعراق".وأطلقت تركيا في 17 أبريل/ نيسان 2022، عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد ما تقول إنه "معاقل تنظيم بي كي كي الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق".
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العراق
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, العراق

وزير الدفاع التركي يعلن تحييد 506 عناصر خلال عملية "المخلب- القفل" شمالي العراق

12:07 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 24.01.2023)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Stringer
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 506 عناصر خلال عملية "المخلب ـ القفل" المستمرة شمالي العراق.
وأكد أكار أن "القوات التركية أوشكت على تطهير منطقة زاب بشمال العراق من الإرهابيين"، لافتا إلى أن "302 كيلو متر من الحدود التركية العراقية أصبحت آمنا تماما".
وأشار في تصريح صحفي عقب اجتماع للحكومة أمس الإثنين، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، إلى أن "قوات بلاده ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، بهدف تحقيق أمن البلاد والمواطنين".
وشدد الوزير على أن بلاده "تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الجوار وخاصة سوريا والعراق".
وأطلقت تركيا في 17 أبريل/ نيسان 2022، عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد ما تقول إنه "معاقل تنظيم بي كي كي الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق".
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