https://sputnikarabic.ae/20230125/أبو-الغيط-قطر-أبهرت-العالم-بتنظيمها-نسخة-استثنائية-من-المونديال-1072710863.html

أبو الغيط: قطر أبهرت العالم بتنظيمها نسخة استثنائية من المونديال

أبو الغيط: قطر أبهرت العالم بتنظيمها نسخة استثنائية من المونديال

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن قطر أبهرت العالم بتنظيم نسخة استثنائية من مونديال كرة القدم "فيفا 2022". 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T16:43+0000

2023-01-25T16:43+0000

2023-01-25T16:43+0000

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات أبو الغيط جاءت خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.وأعرب عن تهانيه لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، على تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، مضيفا أنها كانت نسخة استثنائية من حيث حسن التنظيم، وحفاوة الاستقبال والإثارة الكروية، وبأن الدوحة أثببت للعالم قدرة العرب على إقامة أحداث وفعاليات عالمية وفق أعلى المستويات.وأشار أحمد أبو الغيط إلى جهود وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بشأن التنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية حول اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وظهوره بأفضل شكل، واصفا إياه بأنه انطلاقة جديدة في العمل الاجتماعي العربي المشترك، القائم على التركيز لأهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي.ويذكر أن الدوحة تستضيف أعمال الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و26 يناير/كانون الثاني الجاري. قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن عدد الأشخاص الذين تفاعلوا مع كأس العالم قطر 2022، وصل إلى نحو 5 مليارات شخص حول العالم.وقبل يومين، نشر الاتحاد الدولي، تقريرا حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أشار فيه إلى أن المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين تفاعل معها نحو 1.5 مليار شخص حول العالم، إضافة إلى نحو 99 ألف مشجع في المدرجات.ووصف التقرير البطولة التي استضافتها قطر بالأكبر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن عدد متابعيها عبر وسائل البث المختلفة وصل إلى 5 مليارات شخص، بينما وصل عدد المشجعين في المدرجات 3.4 مليون شخص.ومن ناحية الأهداف، وصف التقرير البطولة التي استضافتها قطر بأنها الأعلى تهديفا بـ 172 هدفا في جميع مبارياتها، وهو عدد أهداف يحطم الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في بطولتي 1998 و2014، التي سجل كل منها 171 هدفا في جميع المباريات، مشيرا إلى أن هناك 3 مباريات للبطولة أقيمت على استاد لوسيل، شهدت أكبر حضور جماهير منذ مباراة نهائي مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.يذكر أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، تمكن من حصد لقب كأس العالم قطر 2022، ليصبح اللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز على المنتخب الفرنسي.

https://sputnikarabic.ae/20221218/أمير-قطر-أوفينا-بوعدنا-بتنظيم-بطولة-كأس-عالم-استثنائية-في-بلاد-العرب-1071336467.html

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أحمد أبو الغيط, قطر, أخبار كاس العالم, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار ميسي