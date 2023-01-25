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https://sputnikarabic.ae/20230125/أعلى-جبل-في-سلطنة-عمان-يكتسي-باللون-الأبيض-بعد-تساقط-الثلوج-بكثافة-فيديو-1072689149.html
أعلى جبل في سلطنة عمان يكتسي باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج بكثافة... فيديو
أعلى جبل في سلطنة عمان يكتسي باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج بكثافة... فيديو
أظهرت لقطات مصورة قمة جبل شمس، الواقع في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية، في سلطنة عمان، مغطاة باللون الأبيض، بعد تساقط الثلوج بكثافة. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
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وبحسب هيئة الأرصاد الجوية العمانية، وصلت درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر على جبل شمس وهو أعلى جبل في عمان.يذكر أنه من النادر أن تغطي الثلوج هذه القمة التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر (9842 قدما) فوق مستوى سطح البحر.وأدنى درجة حرارة مُسجلة كانت في شهر يناير/كانون الثاني 2015، حيث بلغت 9.7 درجة تحت الصفر منذ بدء الرصد في 2003.
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أعلى جبل في سلطنة عمان يكتسي باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج بكثافة... فيديو

10:38 GMT 25.01.2023
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورموسكو تشهد تساقط ثلوج كثيفة ليلة 12-13 فبراير/ شباط، سجلت رقما قياسيا مقارنة بعام 1995
موسكو تشهد تساقط ثلوج كثيفة ليلة 12-13 فبراير/ شباط، سجلت رقما قياسيا مقارنة بعام 1995 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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أظهرت لقطات مصورة قمة جبل شمس، الواقع في ولاية الحمراء في محافظة الداخلية، في سلطنة عمان، مغطاة باللون الأبيض، بعد تساقط الثلوج بكثافة.
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية العمانية، وصلت درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر على جبل شمس وهو أعلى جبل في عمان.
يذكر أنه من النادر أن تغطي الثلوج هذه القمة التي يبلغ ارتفاعها 3000 متر (9842 قدما) فوق مستوى سطح البحر.
وأدنى درجة حرارة مُسجلة كانت في شهر يناير/كانون الثاني 2015، حيث بلغت 9.7 درجة تحت الصفر منذ بدء الرصد في 2003.
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