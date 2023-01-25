https://sputnikarabic.ae/20230125/ألمانيا-تعلن-إرسال-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1072689841.html
الحكومة الألمانية تقرر إرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
الحكومة الألمانية تقرر إرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن برلين سترسل دبابات من طراز "ليوبارد 2 " إلى أوكرانيا. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T10:46+0000
2023-01-25T10:46+0000
2023-01-25T11:10+0000
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وبحسب بيان الحكومة الألمانية، فقد اتخذت ألمانيا هذا القرار حول نقل 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا كنتيجة لمفاوضات مكثفة مع شركائها، مضيفة أن الدول الأوروبية الأخرى سترسل بدورها هذا النوع من الدبابات إلى أوكرانيا.وكشفت وسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء، أن 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.وذكرت قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع لمجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، أن بولندا وفنلندا بالفعل أعلنتا عن استعدادهما لنقل الدبابات إلى كييف.ووفقًا للمسؤول الأوكراني، فإن إسبانيا وهولندا والدنمارك تريد أيضًا تزويد أوكرانيا ببعض الدبابات.وفي وقت سابق، اعتبر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي التي تمتلك دبابات ليوبارد أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك، مضيفًا أن القرار الألماني بإرسال دبابات إلى أوكرانيا "مسألة منفصلة".وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح أن تطيل القتال حتى الربيع المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230125/وسائل-إعلام-أمريكية-توضح-سبب-إرسال-الدبابات-الألمانية-إلى-أوكرانيا-1072682095.html
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العالم, أخبار ألمانيا, دبابة عائمة, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, دبابة عائمة, أخبار أوكرانيا
الحكومة الألمانية تقرر إرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
10:46 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 11:10 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن برلين سترسل دبابات من طراز "ليوبارد 2 " إلى أوكرانيا.
وبحسب بيان الحكومة الألمانية، فقد اتخذت ألمانيا هذا القرار حول نقل 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا كنتيجة لمفاوضات مكثفة مع شركائها، مضيفة أن الدول الأوروبية الأخرى سترسل بدورها هذا النوع من الدبابات إلى أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أنه بجانب الدبابات، فإن الدفعة الجديدة من المساعدات ستشمل الذخيرة والصيانة التقنية، بالإضافة إلى الأمور اللوجيستيكية.
وكشفت وسائل إعلام غربية، أمس الثلاثاء، أن 12 دولة وافقت على إرسال نحو 100 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.
وذكرت قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع لمجموعة الاتصال حول دعم أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، أن بولندا وفنلندا بالفعل أعلنتا عن استعدادهما لنقل الدبابات إلى كييف.
ووفقًا للمسؤول الأوكراني، فإن إسبانيا وهولندا والدنمارك تريد أيضًا تزويد أوكرانيا ببعض الدبابات.
وفي وقت سابق، اعتبر
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي التي تمتلك دبابات ليوبارد أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك، مضيفًا أن القرار الألماني بإرسال دبابات إلى أوكرانيا "مسألة منفصلة".
وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح أن تطيل القتال حتى الربيع المقبل.