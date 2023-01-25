https://sputnikarabic.ae/20230125/أمير-قطر-وملك-الأردن-يبحثان-العلاقات-الأخوية-وسبل-التعاون-بين-البلدين-1072716563.html
أمير قطر وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وسبل التعاون بين البلدين
أمير قطر وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وسبل التعاون بين البلدين
بحث تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T20:48+0000
2023-01-25T20:48+0000
2023-01-25T20:48+0000
قطر
أخبار الأردن
العالم العربي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
ملك الأردن عبدالله الثاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0c/1050416393_0:262:2709:1786_1920x0_80_0_0_34d7beca87054c7928791adcd32abfe3.jpg
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أمير قطر استقبل العاهل الأردني والوفد المرافق له خلال زيارته للدوحة، حيث ناقشا معا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية من تحقيق التطلعات المشتركة للشعبين.واستعرض الأمير القطري والعاهل الأردني المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والعمل على توطيد التعاون بين الدولتين، فضلا عن استعراضهما لسبل الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.وأقام الأمير تميم بن حمد مأدبة عشاء تكريما للملك عبد الله الثاني والوفد المرافق.ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر وصل إلى 624 مليون ريال قطري في العام 2021، و4 ونصف مليار ريال قيمة الاستثمارات القطرية في الأردن و550 مليون ريال قيمة استثمارات القطاع الخاص في المملكة، و950 مليون دولار حجم الاستثمارات القطرية في السوق المالية وبورصة عمان، و15 شركة مملوكة لأردنيين تعمل في السوق القطرية، و1550 شركة قطرية أردنية مشتركة عاملة في قطر.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0c/1050416393_0:8:2709:2040_1920x0_80_0_0_64e1640b759bbedef517338a518f94f6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار الأردن, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , ملك الأردن عبدالله الثاني
قطر, أخبار الأردن, العالم العربي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , ملك الأردن عبدالله الثاني
أمير قطر وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وسبل التعاون بين البلدين
تابعنا عبر
بحث تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أمير قطر استقبل العاهل الأردني والوفد المرافق له خلال زيارته للدوحة، حيث ناقشا معا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية من تحقيق التطلعات المشتركة للشعبين.
واستعرض الأمير القطري
والعاهل الأردني المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والعمل على توطيد التعاون بين الدولتين، فضلا عن استعراضهما لسبل الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.
وأقام الأمير تميم بن حمد مأدبة عشاء تكريما للملك عبد الله الثاني
والوفد المرافق.
ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر وصل إلى 624 مليون ريال قطري في العام 2021، و4 ونصف مليار ريال قيمة الاستثمارات القطرية في الأردن و550 مليون ريال قيمة استثمارات القطاع الخاص في المملكة، و950 مليون دولار حجم الاستثمارات القطرية في السوق المالية وبورصة عمان، و15 شركة مملوكة لأردنيين تعمل في السوق القطرية، و1550 شركة قطرية أردنية مشتركة عاملة في قطر.