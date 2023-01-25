https://sputnikarabic.ae/20230125/إسلامي-تعاون-طهران-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مستمر-ولا-انحراف-في-البرنامج-النووي-1072685532.html
إسلامي: تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر ولا انحراف في البرنامج النووي
إسلامي: تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر ولا انحراف في البرنامج النووي
أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أن الهيئة لا تزال مستمرة في تعاملاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه لا انحراف في البرنامج النووي. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T09:31+0000
2023-01-25T09:31+0000
2023-01-25T09:31+0000
العالم
وكالة الطاقة الذرية
إيران
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وقال إسلامي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء "ليس هناك انحراف في برنامجنا النووي، وتعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال مستمرا ونتابع تنظيم زيارة مديرها إلى طهران"، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.وأكد أن الاتهامات الموجهة إلى طهران هي أكذوبة كبرى وأداة للضغط على البلاد.وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران تعد ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في مجال انتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.وأوضح أن الأدوية المشعة المنتجة محليا أكثر فعالية من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان.
إيران
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, وكالة الطاقة الذرية, إيران
العالم, وكالة الطاقة الذرية, إيران
إسلامي: تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر ولا انحراف في البرنامج النووي
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أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أن الهيئة لا تزال مستمرة في تعاملاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه لا انحراف في البرنامج النووي.
وقال إسلامي خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء "ليس هناك انحراف في برنامجنا النووي، وتعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يزال مستمرا ونتابع تنظيم زيارة مديرها إلى طهران"، وفق وكالة
"إرنا" الإيرانية.
وأضاف سلامي "التخطيط والتشاور بشأن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائل غروسي"، إلى إيران على جدول الأعمال وتجري متابعتها".
وأكد أن الاتهامات الموجهة إلى طهران هي أكذوبة كبرى وأداة للضغط على البلاد.
وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران تعد ضمن الدول الخمس الأولى عالميا في مجال انتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.
"تعد إيران اليوم واحدة من الدول الرائدة في إنتاج وتوريد الأدوية المشعة بجهود علماء الإيرانيين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".
محمد إسلامي
رئيس الطاقة الذرية في إيران
وأوضح أن الأدوية المشعة المنتجة محليا أكثر فعالية من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان.