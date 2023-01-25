https://sputnikarabic.ae/20230125/إصابة-شرطي-إسرائيلي-وفلسطيني-في-مواجهات-بمخيم-شعفاط-بالقدس-1072703878.html
إصابة شرطي إسرائيلي وفلسطيني في مواجهات بمخيم شعفاط بالقدس
إصابة شرطي إسرائيلي وفلسطيني في مواجهات بمخيم شعفاط بالقدس
أصيب شرطي إسرائيلي بجروح طفيفة بينما أصيب فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة في مواجهات اندلعت بمخيم شعفاط للاجئين بالقدس الشرقية. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T14:54+0000
2023-01-25T14:54+0000
2023-01-25T14:54+0000
إسرائيل
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تبادلا لإطلاق النار وقع، اليوم الأربعاء، لدى هدم الجيش الإسرائيلي منزل الفلسطيني عدي التميمي الذي نفذ هجوم إطلاق نار على معبر "شعفاط" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل المجندة "نوعا لازر".وقتل التميمي في 19 أكتوبر بعد 11 يوما من تنفيذ الهجوم، خلال محاولته تنفيذ عملية أخرى، حيث فتح النار على حراس أمن عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس الشرقية، وأصاب أحدهم قبل أن يسقط هو قتيلا برصاص الآخرين.وأضافت الصحيفة: "فُتحت النار على القوات الإسرائيلية وألقيت عبوات تجاهها، وقامت قوة حرس الحدود بإطلاق النار على مخرب كان يحمل سلاحاً - وأصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى عبر حاجز شعفاط".وبحسب مصادر فلسطينية فإن المصاب هو صلاح محمد علي من سكان مخيم شعفاط.وقالت الصحيفة إن شرطيا إسرائيليا أصيب خلال المواجهات بجروح طفيفة وكان بحاجة إلى تلقي رعاية طبية.من جانبها، قالت هيئة البث الرسمية إن ملثما فلسطينيا اعتقل خلال المواجهات وتم اقتياده للتحقيق، مشيرة إلى تواصل عملية هدم بيت عدي التميمي.وتنتقد مؤسسة حقوقية دولية، سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين بما في ذلك هدم منازل كان يعيش فيها من تتهمهم بتنفيذ هجمات.
إسرائيل
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
إصابة شرطي إسرائيلي وفلسطيني في مواجهات بمخيم شعفاط بالقدس
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أصيب شرطي إسرائيلي بجروح طفيفة بينما أصيب فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة في مواجهات اندلعت بمخيم شعفاط للاجئين بالقدس الشرقية.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" إن تبادلا لإطلاق النار وقع، اليوم الأربعاء، لدى هدم الجيش الإسرائيلي منزل الفلسطيني عدي التميمي الذي نفذ هجوم إطلاق نار على معبر "شعفاط" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل المجندة "نوعا لازر".
وقتل التميمي في 19 أكتوبر بعد 11 يوما من تنفيذ الهجوم، خلال محاولته تنفيذ عملية أخرى، حيث فتح النار على حراس أمن
عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس الشرقية، وأصاب أحدهم قبل أن يسقط هو قتيلا برصاص الآخرين.
وأضافت الصحيفة: "فُتحت النار على القوات الإسرائيلية وألقيت عبوات تجاهها، وقامت قوة حرس الحدود بإطلاق النار على مخرب كان يحمل سلاحاً - وأصيب بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى عبر حاجز شعفاط".
وبحسب مصادر فلسطينية فإن المصاب هو صلاح محمد علي من سكان مخيم شعفاط
.
وقالت الصحيفة إن شرطيا إسرائيليا أصيب خلال المواجهات بجروح طفيفة وكان بحاجة إلى تلقي رعاية طبية.
من جانبها، قالت هيئة البث الرسمية إن ملثما فلسطينيا اعتقل خلال المواجهات وتم اقتياده للتحقيق، مشيرة إلى تواصل عملية هدم بيت عدي التميمي.
وتنتقد مؤسسة حقوقية دولية، سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين بما في ذلك هدم منازل كان يعيش فيها من تتهمهم بتنفيذ هجمات.