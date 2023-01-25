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https://sputnikarabic.ae/20230125/إعلام-السلطات-الإسبانية-تؤخر-إصلاح-دبابات-ليوبارد-الألمانية-التي-وعدت-بها-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1072686236.html
إعلام: السلطات الإسبانية تؤخر إصلاح دبابات ليوبارد الألمانية التي وعدت بها القوات المسلحة الأوكرانية
إعلام: السلطات الإسبانية تؤخر إصلاح دبابات ليوبارد الألمانية التي وعدت بها القوات المسلحة الأوكرانية
ذكرت صحيفة "إيل موندو" أن إسبانيا، التي كانت من أوائل الدول الغربية التي وعدت بنقل دبابات ليوبارد الألمانية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ليست في عجلة من... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T09:46+0000
2023-01-25T10:09+0000
العالم
رصد عسكري
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وبحسب الصحفيين، كانت مدريد تأمل في إجراء تحديث وصيانة الدبابات في غضون شهر، لكن تقرر تأجيل هذه العملية مؤقتًا.لاحظ مؤلفو المنشور أيضًا أن الضغط على الدول التي لم تدعم قرار بولندا بنقل دبابات ليوبارد الألمانية إلى الجيش الأوكراني زاد بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي.في وقت سابق، قال رئيس وزراء بولندا إن وارسو تعتزم مطالبة الاتحاد الأوروبي بتعويض تكلفة المركبات المدرعة التي تم نقلها إلى كييف.
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

إعلام: السلطات الإسبانية تؤخر إصلاح دبابات ليوبارد الألمانية التي وعدت بها القوات المسلحة الأوكرانية

09:46 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 25.01.2023)
© AP Photo / Michael Sohnدبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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ذكرت صحيفة "إيل موندو" أن إسبانيا، التي كانت من أوائل الدول الغربية التي وعدت بنقل دبابات ليوبارد الألمانية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ليست في عجلة من أمرها للوفاء بوعودها.
وبحسب الصحفيين، كانت مدريد تأمل في إجراء تحديث وصيانة الدبابات في غضون شهر، لكن تقرر تأجيل هذه العملية مؤقتًا.
لاحظ مؤلفو المنشور أيضًا أن الضغط على الدول التي لم تدعم قرار بولندا بنقل دبابات ليوبارد الألمانية إلى الجيش الأوكراني زاد بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي.
في وقت سابق، قال رئيس وزراء بولندا إن وارسو تعتزم مطالبة الاتحاد الأوروبي بتعويض تكلفة المركبات المدرعة التي تم نقلها إلى كييف.
كم عدد دبابات ليوبارد في أوروبا - سبوتنيك عربي
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كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا
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10:05 GMT
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