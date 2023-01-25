https://sputnikarabic.ae/20230125/إعلام-النائب-العام-التمييزي-في-لبنان-يقرر-إطلاق-سراح-الموقوفين-في-قضية-انفجار-مرفأ-بيروت--1072700699.html
إعلام: النائب العام التمييزي في لبنان يقرر إطلاق سراح الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت
إعلام: النائب العام التمييزي في لبنان يقرر إطلاق سراح الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت
قرر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر، وذلك في ظل خلافات... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T13:54+0000
2023-01-25T13:54+0000
2023-01-25T13:54+0000
العالم العربي
تشكيل لجنة تحقيق
لبنان
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وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة "إل بي سي" اللبنانية فقد "قرر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم".في سياق متصل، أوضح مصدر قضائي لبناني لـ"سبوتنيك" أن "النائب العام التمييزي غسان عويدات يتجه للادعاء على القاضي طارق البيطار بتهمة مخالفة القانون"، وذلك بعد إعلان البيطار مؤخرا إدراج النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت لاستجوابهم الشهر المقبل.وقال عويدات، في كتاب موجّه للبيطار: "نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم"، وفقا لقناة "الجديد" اللبنانية.وكان قاضي التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، طارق البيطار، أدرج في وقت سابق اليوم، "النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل".وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن "البيطار يخطط لاستجواب القاضي غسان عويدات، والقاضي غسان خوري في 20 فبراير/ شباط المقبل"، مشيرةً إلى أنه "من المخطط استجواب القاضيين، كارلا شواح، وجاد معلوف في 22 فبراير المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230124/النائب-العام-اللبناني-يرفض-ضمنيا-استدعاء-قاضي-التحقيق-بقضية-انفجار-مرفأ-بيروت-1072651025.html
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العالم العربي, تشكيل لجنة تحقيق, لبنان
العالم العربي, تشكيل لجنة تحقيق, لبنان
إعلام: النائب العام التمييزي في لبنان يقرر إطلاق سراح الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت
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قرر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر، وذلك في ظل خلافات مع المحقق العدلي في القضية طارق البيطار.
وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة "إل بي سي" اللبنانية فقد "قرر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم".
في سياق متصل، أوضح مصدر قضائي لبناني لـ"سبوتنيك" أن "النائب العام التمييزي غسان عويدات يتجه للادعاء على القاضي طارق البيطار بتهمة مخالفة القانون"، وذلك بعد إعلان البيطار مؤخرا إدراج النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت لاستجوابهم الشهر المقبل.
وأكد عويدات، أمس الثلاثاء، أن "المحقق العدلي طارق البيطار، يده مكفوفة عن التحقيق في ملف مرفأ بيروت بموجب القانون".
وقال عويدات، في كتاب موجّه للبيطار: "نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم"، وفقا لقناة
"الجديد" اللبنانية.
وكان قاضي التحقيقات في قضية مرفأ بيروت، طارق البيطار، أدرج في وقت سابق اليوم، "النائب العام التمييزي، غسان عويدات، و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم لاستجوابهم الشهر المقبل".
وذكرت قناة
"الجديد" اللبنانية أن "البيطار يخطط لاستجواب القاضي غسان عويدات، والقاضي غسان خوري في 20 فبراير/ شباط المقبل"، مشيرةً إلى أنه "من المخطط استجواب القاضيين، كارلا شواح، وجاد معلوف في 22 فبراير المقبل.