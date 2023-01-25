https://sputnikarabic.ae/20230125/إعلام-الولايات-المتحدة-قد-ترسل-ما-يصل-إلى-50-دبابة-إلى-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1072680569.html
إعلام: الولايات المتحدة قد ترسل ما يصل إلى 50 دبابة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع
إعلام: الولايات المتحدة قد ترسل ما يصل إلى 50 دبابة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع
أفادت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد ترسل دبابات M1Abrams إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، وقد تشمل الحزمة 30 إلى 50... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T05:11+0000
2023-01-25T05:11+0000
2023-01-25T05:11+0000
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ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله إن "الرئيس بايدن سيعلن عن توفير دبابات M1 أبرامز لأوكرانيا هذا الأسبوع في أقرب وقت".وقالت الوكالة، الثلاثاء، إن الحزمة المعلنة "قد تشمل كتيبة من طراز أبرامز من 30 إلى 50 دبابة".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إلى أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رصد عسكري
إعلام: الولايات المتحدة قد ترسل ما يصل إلى 50 دبابة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع
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أفادت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قد ترسل دبابات M1Abrams إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، وقد تشمل الحزمة 30 إلى 50 دبابة.
ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله إن "الرئيس بايدن سيعلن عن توفير دبابات M1 أبرامز لأوكرانيا هذا الأسبوع في أقرب وقت".
وقالت الوكالة، الثلاثاء، إن الحزمة المعلنة "قد تشمل كتيبة من طراز أبرامز من 30 إلى 50 دبابة".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إلى أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.