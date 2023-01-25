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https://sputnikarabic.ae/20230125/إعلام-عمليات-تسليم-دبابات-أبرامز-الأمريكية-إلى-كييف-ستستمر-لسنوات-1072684668.html
إعلام: عمليات تسليم دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى كييف ستستمر لسنوات
إعلام: عمليات تسليم دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى كييف ستستمر لسنوات
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن دبابات أبرامز، التي قد يُعلن عن إرسالها في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، لن تصل على الأرجح إلى أوكرانيا... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T09:01+0000
2023-01-25T09:01+0000
رصد عسكري
العالم
أخبار أوكرانيا
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أخبر المسؤول الصحيفة أن دبابات أبرامز، في حالة اتخاذ قرار محتمل لتزويد كييف بها، لن تقاتل في أوكرانيا في المستقبل القريب"، وعلى الأرجح لن يتم تسليمها إلى أوكرانيا إلا بعد عدة أشهر أو حتى سنين.ونقلت قناة ABC TV، عن مسؤول أمريكي، أن الدبابات التي تنتظرها كييف قد لا يستلمها الجيش الأوكراني قبل أكثر من عام، بما في ذلك بسبب حاجة السلطات الأمريكية لإبرام العقود ذات الصلة مع الشركات المصنعة.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعلن اليوم الأربعاء عن نقل 30 إلى 50 دبابة أبرامز إلى الأوكرانيين.في وقت سابق، كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الدول الغربية في عجلة من أمرها لنقل أسلحة حديثة إلى أوكرانيا، والتي رفضت في السابق توريدها، بسبب مخاوف من أن كييف لديها فرصة ضئيلة لصد الهجوم الروسي المتوقع في الربيع. أفادت وكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة تنصح أوكرانيا بسحب قواتها من أرتيموفسك إلى جمهورية دونيتسك من أجل البدء في الاستعدادات لشن هجوم في الجنوب.
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رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: عمليات تسليم دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى كييف ستستمر لسنوات

09:01 GMT 25.01.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoffدبابة "أبرامز"
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن دبابات أبرامز، التي قد يُعلن عن إرسالها في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، لن تصل على الأرجح إلى أوكرانيا في وقت قريب.
أخبر المسؤول الصحيفة أن دبابات أبرامز، في حالة اتخاذ قرار محتمل لتزويد كييف بها، لن تقاتل في أوكرانيا في المستقبل القريب"، وعلى الأرجح لن يتم تسليمها إلى أوكرانيا إلا بعد عدة أشهر أو حتى سنين.
ونقلت قناة ABC TV، عن مسؤول أمريكي، أن الدبابات التي تنتظرها كييف قد لا يستلمها الجيش الأوكراني قبل أكثر من عام، بما في ذلك بسبب حاجة السلطات الأمريكية لإبرام العقود ذات الصلة مع الشركات المصنعة.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعلن اليوم الأربعاء عن نقل 30 إلى 50 دبابة أبرامز إلى الأوكرانيين.
في وقت سابق، كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن الدول الغربية في عجلة من أمرها لنقل أسلحة حديثة إلى أوكرانيا، والتي رفضت في السابق توريدها، بسبب مخاوف من أن كييف لديها فرصة ضئيلة لصد الهجوم الروسي المتوقع في الربيع. أفادت وكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة تنصح أوكرانيا بسحب قواتها من أرتيموفسك إلى جمهورية دونيتسك من أجل البدء في الاستعدادات لشن هجوم في الجنوب.
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