https://sputnikarabic.ae/20230125/إعلام-يتحدث-عن-أقوى-الأسلحة-التي-يجب-على-الناتو-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1072685775.html
إعلام يتحدث عن أقوى الأسلحة التي يجب على الناتو إرسالها إلى أوكرانيا
إعلام يتحدث عن أقوى الأسلحة التي يجب على الناتو إرسالها إلى أوكرانيا
كتبت وسائل الإعلام الغربية عن الحاجة إلى نقل أقوى أسلحة الناتو إلى أوكرانيا. يتحدث موقع "بوليت روس" عن الوضع بمزيد من التفصيل. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T09:39+0000
2023-01-25T09:39+0000
2023-01-25T09:39+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
العالم
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كتبت المجلة الأمريكية The Hill أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حذران للغاية بشأن المساعدة العسكرية لكييف. أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عربات برادلي المدرعة إلى كييف، لكن هذا ضئيل للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.يقول الخبراء الأمريكيون: "لا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو مترددين في إرسال أقوى سلاح لها".وفقًا لـ The Hill ، يجب على الغرب التوقف عن التردد وإرسال عدد من الأسلحة إلى كييف: قذائف مدفعية موجهة، وصواريخ ATACMS بعيدة المدى، ومعدات حرب إلكترونية، وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة. إذا تلقى المسلحون الأوكرانيون هذه الأسلحة، فسوف تزداد قدراتهم بشكل كبير.يقوم الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104164/88/1041648808_60:0:2040:1485_1920x0_80_0_0_3c65f7f86f9f04d75d8aecf8aad20361.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام يتحدث عن أقوى الأسلحة التي يجب على الناتو إرسالها إلى أوكرانيا
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كتبت وسائل الإعلام الغربية عن الحاجة إلى نقل أقوى أسلحة الناتو إلى أوكرانيا. يتحدث موقع "بوليت روس" عن الوضع بمزيد من التفصيل.
كتبت المجلة الأمريكية The Hill أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حذران للغاية بشأن المساعدة العسكرية لكييف. أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عربات برادلي المدرعة إلى كييف، لكن هذا ضئيل للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
يقول الخبراء الأمريكيون: "لا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو مترددين في إرسال أقوى سلاح له
ا".
وفقًا لـ The Hill ، يجب على الغرب التوقف عن التردد وإرسال عدد من الأسلحة إلى كييف: قذائف مدفعية موجهة، وصواريخ ATACMS بعيدة المدى، ومعدات حرب إلكترونية، وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة. إذا تلقى المسلحون الأوكرانيون هذه الأسلحة، فسوف تزداد قدراتهم بشكل كبير.
وجاء في المنشور: "الصواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك ATACMS ، والطائرات المسيرة مثل MQ-9 Reaper ، والطائرات المقاتلة من طرازF-16 ستساعد أوكرانيا في القتال مثل الناتو ...".
يقوم الناتو بضخ الأسلحة بشكل منهجي إلى أوكرانيا، وبينما نجح الجيش الروسي في تدمير هذه الأنواع من الأسلحة، بدأ الغرب في الحديث عن تسليم معدات أكثر تقدمًا إلى كييف. في موازاة ذلك، تبحث واشنطن عن دول لديها عدد كبير من الأسلحة السوفيتية من أجل تزويد كييف بها.