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https://sputnikarabic.ae/20230125/اعتقال-إسباني-بتهمة-إرسال-رسائل-مع-متفجرات-إلى-السفارة-الأوكرانية--في-مدريد-1072687379.html
اعتقال إسباني بتهمة إرسال رسائل مع متفجرات إلى السفارة الأوكرانية في مدريد
اعتقال إسباني بتهمة إرسال رسائل مع متفجرات إلى السفارة الأوكرانية في مدريد
ذكرت قناة لا سيكستا التلفزيونية اليوم الأربعاء أنه تم اعتقال مرسل رسائل مع المتفجرات يبلغ من العمر 74 عامًا، بما في ذلك إلى السفارة الأوكرانية في مدريد. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T10:00+0000
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العالم
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وأكد التقرير أن الرجل متقاعد من مدينة ميراندا دي إيبرو في مقاطعة بورغوس.في المجموع، في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022 ، تم العثور على ستة رسائل تحتوي على عبوات ناسفة بداخلها، والتي، على وجه الخصوص، تم إرسالها إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى السفارتين الأمريكية والأوكرانية في مدريد، وكذلك إلى وزارة الدفاع. ونتيجة لذلك، لم يمت أحد وأصيب موظف بالسفارة الأوكرانية. ومن الجدير بالذكر أن ممثلين سابقين لوكالات إنفاذ القانون الإسبانية أشاروا إلى أنه ليس لديهم دليل على تورط روسيا في الحادث.
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العالم

اعتقال إسباني بتهمة إرسال رسائل مع متفجرات إلى السفارة الأوكرانية في مدريد

10:00 GMT 25.01.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZOالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO
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ذكرت قناة لا سيكستا التلفزيونية اليوم الأربعاء أنه تم اعتقال مرسل رسائل مع المتفجرات يبلغ من العمر 74 عامًا، بما في ذلك إلى السفارة الأوكرانية في مدريد.
وأكد التقرير أن الرجل متقاعد من مدينة ميراندا دي إيبرو في مقاطعة بورغوس.
في المجموع، في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022 ، تم العثور على ستة رسائل تحتوي على عبوات ناسفة بداخلها، والتي، على وجه الخصوص، تم إرسالها إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إلى السفارتين الأمريكية والأوكرانية في مدريد، وكذلك إلى وزارة الدفاع. ونتيجة لذلك، لم يمت أحد وأصيب موظف بالسفارة الأوكرانية. ومن الجدير بالذكر أن ممثلين سابقين لوكالات إنفاذ القانون الإسبانية أشاروا إلى أنه ليس لديهم دليل على تورط روسيا في الحادث.
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