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https://sputnikarabic.ae/20230125/الأدميرال-غورشكوف-يطلق-صواريخ-أسرع-من-الصوت-في-المحيط-الأطلسي-فيديو-1072681173.html
"الأدميرال غورشكوف" يطلق صواريخ أسرع من الصوت في المحيط الأطلسي... فيديو
"الأدميرال غورشكوف" يطلق صواريخ أسرع من الصوت في المحيط الأطلسي... فيديو
أجرى طاقم الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف"، أثناء تدريبات في مناطق الجزء الغربي من المحيط الأطلسي، تدريبات على استخدام أسلحة الصواريخ الأسرع... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T06:26+0000
2023-01-25T06:26+0000
رصد عسكري
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مع الأخذ في الاعتبار حالة التدريب، تدربت فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" على تنظيم ضرب هدف بحري، الذي حاكته سفينة عدو افتراضية، بصاروخ تسيركون الفرط صوتي. كان الجسم على بعد أكثر من 900 كيلومتر.أظهر الطاقم القتالي للسفينة تنسيقًا عاليًا للإجراءات أثناء أداء مهمة التدريب. تتكون رحلة مفرزة السفن من الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" وناقلة البحر المتوسط ​​"كاما" بقيادة قائد فرقة سفن الصواريخ في الأسطول الشمالي، النقيب الأول أوليغ غلادكي.وفي وقت سابق، صد طاقم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" هجوم العدو الافتراضي من السماء في البحر النرويجي. وأثناء التمرين، بلغت الأمواج في بحر النرويج 3-4 نقاط، وبلغت سرعة الرياح عشرين متراً في الثاني، لكن هذا لم يؤثر على عمل الأفراد.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"الأدميرال غورشكوف" يطلق صواريخ أسرع من الصوت في المحيط الأطلسي... فيديو

06:26 GMT 25.01.2023
© Sputnik . Alexandr Galperin / الانتقال إلى بنك الصورفرقاطة "الأدميرال غورشكوف"
فرقاطة الأدميرال غورشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Alexandr Galperin
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أجرى طاقم الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف"، أثناء تدريبات في مناطق الجزء الغربي من المحيط الأطلسي، تدريبات على استخدام أسلحة الصواريخ الأسرع من الصوت "تسيركون" باستخدام المحاكاة الحاسوبية.
مع الأخذ في الاعتبار حالة التدريب، تدربت فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" على تنظيم ضرب هدف بحري، الذي حاكته سفينة عدو افتراضية، بصاروخ تسيركون الفرط صوتي. كان الجسم على بعد أكثر من 900 كيلومتر.
أظهر الطاقم القتالي للسفينة تنسيقًا عاليًا للإجراءات أثناء أداء مهمة التدريب. تتكون رحلة مفرزة السفن من الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" وناقلة البحر المتوسط ​​"كاما" بقيادة قائد فرقة سفن الصواريخ في الأسطول الشمالي، النقيب الأول أوليغ غلادكي.
وفي وقت سابق، صد طاقم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" هجوم العدو الافتراضي من السماء في البحر النرويجي. وأثناء التمرين، بلغت الأمواج في بحر النرويج 3-4 نقاط، وبلغت سرعة الرياح عشرين متراً في الثاني، لكن هذا لم يؤثر على عمل الأفراد.
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