https://sputnikarabic.ae/20230125/الأمم-المتحدة-انكماش-الاقتصاد-الأوكراني-بأكثر-من-30-في-عام-2022--1072713753.html
الأمم المتحدة: انكماش الاقتصاد الأوكراني بأكثر من 30% في عام 2022
الأمم المتحدة: انكماش الاقتصاد الأوكراني بأكثر من 30% في عام 2022
أظهر تقرير للأمم المتحدة حول "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم"، اليوم الأربعاء، أن حجم الاقتصاد الأوكراني تقلص بأكثر من 30 في المئة في عام 2022. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T18:21+0000
2023-01-25T18:21+0000
2023-01-25T18:21+0000
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071648923_0:150:3079:1881_1920x0_80_0_0_a9b6ed132661f9bb0ea2738f1372c986.jpg
جنيف - سبوتنيك. وجاء في نص التقرير: "انكمش الاقتصاد الأوكراني بأكثر من 30 في المئة في عام 2022 بسبب الدمار الهائل لبنيتها التحتية المادية وتعطيل أنشطة الصناعة والتجارة والانخفاض الكبير في القوى العاملة، بالإضافة إلى نزوح السكان على نطاق واسع".كما لفت مؤلفو التقرير إلى أن إعادة الإعمار بعد الصراع سوف تتطلب موارد مالية "هائلة".وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد توقعت في وقت سابق، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث بسبب تصاعد الأزمة الراهنة.فيما قالت النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي غيتا جوبيناث، إن الصراع في أوكرانيا سيكون له تأثير "محدود للغاية" على الاقتصاد العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20221004/البنك-الدولي-اقتصاد-أوكرانيا-ينكمش-بنسبة-35-هذا-العام-1068617668.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1b/1071648923_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd2c3a90393a3f3222f6f1205050c1bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم
أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة, العالم
الأمم المتحدة: انكماش الاقتصاد الأوكراني بأكثر من 30% في عام 2022
تابعنا عبر
أظهر تقرير للأمم المتحدة حول "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم"، اليوم الأربعاء، أن حجم الاقتصاد الأوكراني تقلص بأكثر من 30 في المئة في عام 2022.
جنيف - سبوتنيك
. وجاء في نص التقرير: "انكمش الاقتصاد الأوكراني بأكثر من 30 في المئة في عام 2022 بسبب الدمار الهائل لبنيتها التحتية المادية وتعطيل أنشطة الصناعة والتجارة والانخفاض الكبير في القوى العاملة، بالإضافة إلى نزوح السكان على نطاق واسع".
كما لفت مؤلفو التقرير إلى أن إعادة الإعمار بعد الصراع سوف تتطلب موارد مالية "هائلة".
وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد توقعت في وقت سابق، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني
بمقدار الثلث بسبب تصاعد الأزمة الراهنة.
فيما قالت النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي غيتا جوبيناث، إن الصراع في أوكرانيا سيكون له تأثير "محدود للغاية" على الاقتصاد العالمي.