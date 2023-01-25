https://sputnikarabic.ae/20230125/الاستخبارات-العراقية-تحبط-مخططا-إرهابيا-لاستهداف-محكمة-شمالي-البلاد-1072706181.html
الاستخبارات العراقية تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف محكمة شمالي البلاد
الاستخبارات العراقية تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف محكمة شمالي البلاد
نجحت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، في إحباط مخطط إرهابية اعتزم استهداف محكمة استئناف محافظة نينوى. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T15:22+0000
2023-01-25T15:22+0000
2023-01-25T15:22+0000
العراق
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
نينوى
روسيا
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان لوزارة الداخلية نجاح قواتها في إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محكمة استئناف نينوى، بواسطة 3 إرهابيين، وتمكنت من القبض عليهم قبل التنفيذ.وأفاد بيان وزارة الداخلية بأن عملية الإحباط تمت بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مضيفا أن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية قامت بمتابعة أنشطة العناصر الإرهابية في عموم العراق، وتبين من خلال عمليات الرصد تبين أن لديهم نوايا إرهابية لتنفيذ عمليات "انتحارية".وأفاد بيان وزارة الداخلية العراقية بأن عناصر الاستخبارات العراقية تمكنوا من إحباط عملية إرهابية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل عصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) من خلال 3 انتحاريين أو ما يسمى "الإنغماسين".وفور تلقي معلومات استخباراتية حول تلك العناصر الإرهابية، قامت قوات الاستخبارات العراقية بمراقبة تلك العناصر وزرع مصادر تتابع تحركاتهم وأماكن تواجدهم، لتتمكن بعدها هذه القوات من القبض على 3 إرهابيين مع أسلحتهم ومعداتهم، وذلك قبيل دخولهم لمحكمة استئناف نينوى وإحباط المخطط الإرهابي.وشدد بيان وزارة الداخلية العراقية على أن قوات وكالة الاستخبارات قادرة على الوصول إلى العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف الأراضي العراقية أو المواطنين العراقيين من خلال عملها الدؤوب وإخلاصها تجاه البلاد.يذكر أن القوات العراقية، أعلنت في 2017 استعادة السيطرة على جميع الأراضي العراقية إثر معارك دامية مع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230122/العراق-يعلن-مقتل-5-مسلحين-في-قصف-جوي-1072575456.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, نينوى, روسيا
العراق, العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, نينوى, روسيا
الاستخبارات العراقية تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف محكمة شمالي البلاد
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نجحت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، في إحباط مخطط إرهابية اعتزم استهداف محكمة استئناف محافظة نينوى.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان لوزارة الداخلية نجاح قواتها في إحباط مخطط إرهابي لاستهداف محكمة استئناف نينوى، بواسطة 3 إرهابيين، وتمكنت من القبض عليهم قبل التنفيذ.
وأفاد بيان وزارة الداخلية بأن عملية الإحباط تمت بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مضيفا أن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية قامت بمتابعة أنشطة العناصر الإرهابية في عموم العراق، وتبين من خلال عمليات الرصد تبين أن لديهم نوايا إرهابية لتنفيذ عمليات "انتحارية".
وأفاد بيان وزارة الداخلية العراقية
بأن عناصر الاستخبارات العراقية تمكنوا من إحباط عملية إرهابية لاستهداف محكمة استئناف نينوى من قبل عصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) من خلال 3 انتحاريين أو ما يسمى "الإنغماسين".
وفور تلقي معلومات استخباراتية حول تلك العناصر الإرهابية، قامت قوات الاستخبارات العراقية بمراقبة تلك العناصر وزرع مصادر تتابع تحركاتهم وأماكن تواجدهم، لتتمكن بعدها هذه القوات من القبض على 3 إرهابيين مع أسلحتهم ومعداتهم، وذلك قبيل دخولهم لمحكمة استئناف نينوى
وإحباط المخطط الإرهابي.
وشدد بيان وزارة الداخلية العراقية على أن قوات وكالة الاستخبارات قادرة على الوصول إلى العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف الأراضي العراقية أو المواطنين العراقيين من خلال عملها الدؤوب وإخلاصها تجاه البلاد.
يذكر أن القوات العراقية، أعلنت في 2017 استعادة السيطرة على جميع الأراضي العراقية إثر معارك دامية مع تنظيم "داعش
" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014.