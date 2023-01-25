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البرتغال تستعد لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
البرتغال تستعد لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
ذكرت صحيفة "كوريو دا مانها" المحلية نقلاً عن مصادر من الحكومة أن البرتغال تستعد لإرسال أربع دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T12:33+0000
2023-01-25T12:33+0000
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البرتغال
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المنشور أن "البرتغال تستعد لإرسال أربع دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا".وبحسب الصحيفة، تمتلك البرتغال 37 دبابة، 12 منها في حالة صالحة للعمل.تحتاج الدول إلى الحصول على إذن ألماني لرفع قيود التصدير من أجل تزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع. ذكرت وسائل الإعلام الفنلندية أنه بالإضافة إلى ألمانيا وبولندا وفنلندا فإن إسبانيا واليونان والدنمارك تملك دبابات ليوبارد.وكانت قد أعلنت الحكومة الألمانية عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز من ترساناتها الخاصة.وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبشترايت، في بيان، "أعلن المستشار أولاف شولتس خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن ألمانيا ستواصل زيادة الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا، حيث قررت الحكومة الاتحادية تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2".
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العالم, البرتغال, أخبار أوكرانيا
العالم, البرتغال, أخبار أوكرانيا

البرتغال تستعد لإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

12:33 GMT 25.01.2023
© flickr.com / US Army Europe Imagesدبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© flickr.com / US Army Europe Images
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ذكرت صحيفة "كوريو دا مانها" المحلية نقلاً عن مصادر من الحكومة أن البرتغال تستعد لإرسال أربع دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.
وجاء في المنشور أن "البرتغال تستعد لإرسال أربع دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا".
وبحسب الصحيفة، تمتلك البرتغال 37 دبابة، 12 منها في حالة صالحة للعمل.
تحتاج الدول إلى الحصول على إذن ألماني لرفع قيود التصدير من أجل تزويد أوكرانيا بالدبابات الألمانية الصنع. ذكرت وسائل الإعلام الفنلندية أنه بالإضافة إلى ألمانيا وبولندا وفنلندا فإن إسبانيا واليونان والدنمارك تملك دبابات ليوبارد.
وكانت قد أعلنت الحكومة الألمانية عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز من ترساناتها الخاصة.
وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبشترايت، في بيان، "أعلن المستشار أولاف شولتس خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن ألمانيا ستواصل زيادة الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا، حيث قررت الحكومة الاتحادية تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بدبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد 2".
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