https://sputnikarabic.ae/20230125/البيت-الأبيض-يعلن-تزويد-أوكرانيا-بـ31-دبابة-أبرامز-1072711854.html
البيت الأبيض يعلن تزويد أوكرانيا بـ31 دبابة من طراز "أبرامز"
البيت الأبيض يعلن تزويد أوكرانيا بـ31 دبابة من طراز "أبرامز"
أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1". 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T17:09+0000
2023-01-25T17:09+0000
2023-01-25T17:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وأضاف البيان: "سوف تتلقى كييف المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات".وذكر البيت الأبيض أن "تسليم دبابات أبرامز قد يستغرق شهورا، والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ العمل على برنامج لتدريب الأوكرانيين على استخدامها".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "بلاده ستسلم أوكرانيا 31 دبابة أبرامز"، وذكر أن "المساعدة المقررة سوف تكون مصحوبة بإمدادات من دول أخرى".وقال بايدن في خطاب متلفز اليوم الأربعاء إن "القوات الأوكرانية تستعد لهجوم مضاد".وبحسب الرئيس الأمريكي تحتاج القوات الأوكرانية إلى "تحسين القدرة على المناورة في المناطق المفتوحة، فضلاً عن توفير قدرة واسعة على ردع روسيا والدفاع ضدها على المدى الطويل".ورد بايدن على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا أجبرت واشنطن على إرسال دبابات إلى أوكرانيا: "هذا أمر توصلنا إليه معا".وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن "إجمالي حجم حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا سيبلغ 400 مليون دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230125/دخلت-الخدمة-في-1980-معلومات-عن-دبابات-أبرامز-الأمريكية-1072709736.html
https://sputnikarabic.ae/20230125/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-90-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-معدات-ألمانية-الصنع-في-كوبيانسك-1072694152.html
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
البيت الأبيض يعلن تزويد أوكرانيا بـ31 دبابة من طراز "أبرامز"
17:09 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 17:39 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".
وأضاف البيان: "سوف تتلقى كييف المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات".
"تأمل الولايات المتحدة بأن تساعد الأسلحة الموجهة لأوكرانيا في الاستيلاء على الأراضي التي خسرتها، بما في ذلك القرم".
وذكر البيت الأبيض أن "تسليم دبابات أبرامز قد يستغرق شهورا، والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ العمل على برنامج لتدريب الأوكرانيين على استخدامها".
تتوقع الولايات المتحدة تكثيف العمليات الهجومية الروسية في أوكرانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "بلاده ستسلم أوكرانيا 31 دبابة أبرامز"، وذكر أن "المساعدة المقررة سوف تكون مصحوبة بإمدادات من دول أخرى".
وقال بايدن في خطاب متلفز اليوم الأربعاء إن "القوات الأوكرانية تستعد لهجوم مضاد".
مع اقتراب الربيع، تعمل القوات الأوكرانية على حماية الأراضي التي تحتلها وتستعد لهجمات مضادة إضافية.
وبحسب الرئيس الأمريكي تحتاج القوات الأوكرانية إلى "تحسين القدرة على المناورة في المناطق المفتوحة، فضلاً عن توفير قدرة واسعة على ردع روسيا والدفاع ضدها على المدى الطويل".
واعتبر بايدن أن تصرفات الغرب في ملف أوكرانيا "لا تمثل تهديدًا لروسيا".
ورد بايدن على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا
أجبرت واشنطن على إرسال دبابات إلى أوكرانيا: "هذا أمر توصلنا إليه معا".
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن "إجمالي حجم حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا سيبلغ 400 مليون دولار".