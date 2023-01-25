https://sputnikarabic.ae/20230125/البيت-الأبيض-يعلن-تزويد-أوكرانيا-بـ31-دبابة-أبرامز-1072711854.html

البيت الأبيض يعلن تزويد أوكرانيا بـ31 دبابة من طراز "أبرامز"

البيت الأبيض يعلن تزويد أوكرانيا بـ31 دبابة من طراز "أبرامز"

أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1". 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T17:09+0000

2023-01-25T17:09+0000

2023-01-25T17:39+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

رصد عسكري

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وأضاف البيان: "سوف تتلقى كييف المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات".وذكر البيت الأبيض أن "تسليم دبابات أبرامز قد يستغرق شهورا، والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ العمل على برنامج لتدريب الأوكرانيين على استخدامها".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "بلاده ستسلم أوكرانيا 31 دبابة أبرامز"، وذكر أن "المساعدة المقررة سوف تكون مصحوبة بإمدادات من دول أخرى".وقال بايدن في خطاب متلفز اليوم الأربعاء إن "القوات الأوكرانية تستعد لهجوم مضاد".وبحسب الرئيس الأمريكي تحتاج القوات الأوكرانية إلى "تحسين القدرة على المناورة في المناطق المفتوحة، فضلاً عن توفير قدرة واسعة على ردع روسيا والدفاع ضدها على المدى الطويل".ورد بايدن على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا أجبرت واشنطن على إرسال دبابات إلى أوكرانيا: "هذا أمر توصلنا إليه معا".وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن "إجمالي حجم حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا سيبلغ 400 مليون دولار".

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https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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