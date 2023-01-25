https://sputnikarabic.ae/20230125/الجيش-الروسي-يقود-مدرعة-في-الصقيع-الشديد-فيديو-1072685144.html
الجيش الروسي يجري تدريبا على مدرعة في الصقيع الشديد... فيديو
الجيش الروسي يجري تدريبا على مدرعة في الصقيع الشديد... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدريب العسكريين من المنطقة العسكرية الشرقية في مقاطعة أمور. يتم تدريب المقاتلين على التحكم في مدرعة "بي إم بي-2". 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T09:14+0000
2023-01-25T09:14+0000
2023-01-25T10:16+0000
رصد عسكري
روسيا
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تم التدريب في ظروف شديدة البرودة وفي حقل التدريب يكاترينوسلافسكي، حيث يسير السائق بسرعات عالية على مسار. تتغلب أطقم المركبات القتالية على الخنادق المضادة للدبابات والممرات في حقول الألغام وغيرها من العوائق.بي إم بي-2: هي مركبة قتال مشاة مجنزرة مصممة لنقل الأفراد إلى خط المواجهة، وزيادة قدرتها على الحركة والتسلح والأمن في ساحة المعركة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الجيش الروسي يجري تدريبا على مدرعة في الصقيع الشديد... فيديو
09:14 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 10:16 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدريب العسكريين من المنطقة العسكرية الشرقية في مقاطعة أمور. يتم تدريب المقاتلين على التحكم في مدرعة "بي إم بي-2".
تم التدريب في ظروف شديدة البرودة وفي حقل التدريب يكاترينوسلافسكي، حيث يسير السائق بسرعات عالية على مسار. تتغلب أطقم المركبات القتالية على الخنادق المضادة للدبابات والممرات في حقول الألغام وغيرها من العوائق.
بي إم بي-2: هي مركبة قتال مشاة مجنزرة مصممة لنقل الأفراد إلى خط المواجهة، وزيادة قدرتها على الحركة والتسلح والأمن في ساحة المعركة.