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https://sputnikarabic.ae/20230125/الحكومات-الكويتية-تاريخ-من-الاستقالات-1072695114.html
الحكومات الكويتية.. تاريخ من الاستقالات
الحكومات الكويتية.. تاريخ من الاستقالات
مع استقالة حكومة رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الصباح، تكون هذه الحكومة التي تحمل الرقم 42 إحدى أقصر الحكومات عمرا في تاريخ الدولة الخليجية، إذ لم... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T12:04+0000
2023-01-25T12:04+0000
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ومن أصل 42 تشكيلة حكومية في تاريخ الكويت الحديث منذ العام 1962، لم تدم 20 حكومة لمدة 12 شهرا، بينها آخر 7 حكومات.
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انفوجرافيك, الكويت, أخبار الكويت اليوم, инфографика
انفوجرافيك, الكويت, أخبار الكويت اليوم, инфографика

الحكومات الكويتية.. تاريخ من الاستقالات

12:04 GMT 25.01.2023
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مع استقالة حكومة رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الصباح، تكون هذه الحكومة التي تحمل الرقم 42 إحدى أقصر الحكومات عمرا في تاريخ الدولة الخليجية، إذ لم تتجاوز 100 يوم.
الحكومات الكويتية.. تاريخ من الاستقالات - سبوتنيك عربي
ومن أصل 42 تشكيلة حكومية في تاريخ الكويت الحديث منذ العام 1962، لم تدم 20 حكومة لمدة 12 شهرا، بينها آخر 7 حكومات.
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