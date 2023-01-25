https://sputnikarabic.ae/20230125/الخارجية-الإيرانية-للحرس-الثوري-دور-كبير-في-إركاع-نظام-الفصل-العنصري-الصهيوني-1072712249.html
الخارجية الإيرانية: للحرس الثوري دور كبير في إركاع "نظام الفصل العنصري الصهيوني"
الخارجية الإيرانية: للحرس الثوري دور كبير في إركاع "نظام الفصل العنصري الصهيوني"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إن الحرس الثوري أحبط استراتيجيات الهيمنة الأمريكية في المنطقة. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T17:25+0000
2023-01-25T17:25+0000
2023-01-25T17:25+0000
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ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد خلالها أنه من أسباب الغضب الأمريكي من الحرس الثوري الإيراني، قوة عناصر الحرس الثوري، باعتباره أحد أركان القوة الوطنية للبلاد.وأفاد ناصر كنعاني بأن واشنطن تريد تشويه صورة الجيش الإيراني وتوجيه الاتهامات الواهية إليه، وبأن "الحرس الثوري له دور كبير في إركاع نظام الفصل العنصري الصهيوني وزعزعة استراتيجيات الهيمنة الأمريكية داخل المنطقة".وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الإجراءات الأمريكية العدائية ضد الشعب الإيراني تفوق الحصر، مضيفا أن "الجوانب المختلفة للظلم والجرائم التي مارستها أمريكا بحق الإيرانيين، تكشف زيف وتسييس مواقف الإدارة الأمريكية الاستعراضية بشأن حقوق الإنسان واستخدامها كأداة لتمرير مآربها".وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.وردا على القرار، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن "الخطوات التي تقوم بها أوروبا ستجعل من قواتها العسكرية هدفا مشروعا بالنسبة للحرس الثوري حالها حال "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) والجيش الأمريكي المصنفان في قائمة الإرهاب الإيرانية".
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العالم, إيران, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, واشنطن
العالم, إيران, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, واشنطن
الخارجية الإيرانية: للحرس الثوري دور كبير في إركاع "نظام الفصل العنصري الصهيوني"
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إن الحرس الثوري أحبط استراتيجيات الهيمنة الأمريكية في المنطقة.
ونشر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد خلالها أنه من أسباب الغضب الأمريكي من الحرس الثوري الإيراني، قوة عناصر الحرس الثوري، باعتباره أحد أركان القوة الوطنية للبلاد.
وأفاد ناصر كنعاني
بأن واشنطن تريد تشويه صورة الجيش الإيراني وتوجيه الاتهامات الواهية إليه، وبأن "الحرس الثوري له دور كبير في إركاع نظام الفصل العنصري الصهيوني وزعزعة استراتيجيات الهيمنة الأمريكية داخل المنطقة".
وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الإجراءات الأمريكية العدائية ضد الشعب الإيراني تفوق الحصر، مضيفا أن "الجوانب المختلفة للظلم والجرائم التي مارستها أمريكا بحق الإيرانيين، تكشف زيف وتسييس مواقف الإدارة الأمريكية الاستعراضية بشأن حقوق الإنسان واستخدامها كأداة لتمرير مآربها".
وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي
، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.
وردا على القرار، حذر الحرس الثوري الإيراني
من أن "الخطوات التي تقوم بها أوروبا ستجعل من قواتها العسكرية هدفا مشروعا بالنسبة للحرس الثوري حالها حال "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) والجيش الأمريكي المصنفان في قائمة الإرهاب الإيرانية".