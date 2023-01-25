https://sputnikarabic.ae/20230125/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-المناقشات-مع-الغرب-حول-الخطوط-الحمراء-شيء-من-الماضي--1072682358.html
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": المناقشات مع الغرب حول "الخطوط الحمراء" شيء من الماضي
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": المناقشات مع الغرب حول "الخطوط الحمراء" شيء من الماضي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الحرب الهجينة جارية ضد روسيا، وأن المناقشات حول "الخطوط الحمراء" شيء من الماضي. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T07:40+0000
2023-01-25T07:40+0000
2023-01-25T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مفاوضات
ضمان الأمن
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
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موسكو - سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن: "المناقشات حول الخطوط الحمراء شيء من الماضي. لقد أعلنت الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه رغبتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. من المستحيل تجاهل هذا الواقع".وتعليقًا على كلمات النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الغرب لم يتجاوز "كل الخطوط الحمراء بعد"، أشارت وزارة الخارجية إلى أن "الحرب الهجينة مستمرة ضد بلدنا، والذي تحدث عنها سيرغي لافروف بالتفصيل مؤخرًا".هذا وأعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في وقت سابق، أن عقد "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا في الأمم المتحدة، يتطلب موافقة الجمعية العامة.وقال بوليانسكي لقناة "RT" التلفزيونية: "نحن لا نفهم التفاصيل، ولا أحد يفهمها. لأنه من أجل عقد قمة في الأمم المتحدة، من الضروري اتخاذ قرار في الجمعية العامة، هناك بعض القضايا المتعلقة بالميزانية والتي تحتاج إلى حل. وإذا كنتم ترغبون في عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته "قمة"، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك".وأضاف: "هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكراني بأنهم يريدون عقد قمة (..)، ولا نعرف التفاصيل. وأنا لا أريد التكهن بالموضوع".
https://sputnikarabic.ae/20230114/بوليانسكي-عقد-قمة-السلام-التي-أعلنت-عنها-أوكرانيا-يتطلب-موافقة-الجمعية-العامة-1072287446.html
https://sputnikarabic.ae/20230124/صوّت-هل-بدأ-سقوط-أحجار-دومينو-نظام-كييف-بعد-سلسلة-الاستقالات-المدوّية؟-1072661927.html
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روسيا, مفاوضات, ضمان الأمن, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
روسيا, مفاوضات, ضمان الأمن, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": المناقشات مع الغرب حول "الخطوط الحمراء" شيء من الماضي
07:40 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 08:50 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الحرب الهجينة جارية ضد روسيا، وأن المناقشات حول "الخطوط الحمراء" شيء من الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وصرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن: "المناقشات حول الخطوط الحمراء شيء من الماضي. لقد أعلنت الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه رغبتها في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. من المستحيل تجاهل هذا الواقع".
وتعليقًا على كلمات النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن الغرب لم يتجاوز "كل الخطوط الحمراء بعد"، أشارت وزارة الخارجية إلى أن "الحرب الهجينة مستمرة ضد بلدنا، والذي تحدث عنها سيرغي لافروف بالتفصيل مؤخرًا".
هذا وأعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في وقت سابق، أن عقد "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا في الأمم المتحدة، يتطلب موافقة الجمعية العامة.
وقال بوليانسكي لقناة "RT" التلفزيونية: "نحن لا نفهم التفاصيل، ولا أحد يفهمها
. لأنه من أجل عقد قمة في الأمم المتحدة، من الضروري اتخاذ قرار في الجمعية العامة، هناك بعض القضايا المتعلقة بالميزانية والتي تحتاج إلى حل. وإذا كنتم ترغبون في عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته "قمة"، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك".
وأضاف: "هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكراني بأنهم يريدون عقد قمة (..)، ولا نعرف التفاصيل. وأنا لا أريد التكهن بالموضوع".