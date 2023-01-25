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مقاتلات روسية تسقط طائرة "سو27" أوكرانية
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230125/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-90-عسكريا-أوكرانيا-وتدمير-معدات-ألمانية-الصنع-في-كوبيانسك-1072694152.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات ألمانية الصنع في كوبيانسك
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات ألمانية الصنع في كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدافع آلية الدفع ألمانية الصنع على محور كوبيانسك. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T11:55+0000
2023-01-25T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وأفادت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران طيران الجيش والمدفعية التابعين لمجموعة القوات الغربية أضرارا بوحدات من الألوية الآلية 14 و 92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماسيوتوفكا وكوبيانسك وغريانيكوفكا في مقاطعتي خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية. وفي مناطق، أولشانا وبيريستوفوي في خاركوف ونوفوسيلوفسكوي من جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال سبع مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. خلال النهار، تم القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث ناقلات جند مدرعة وسيارة ومدفعي هاوتزر ذاتيي الحركة من صنع ألماني "بانزرهاوبيتز 2000" في هذا الاتجاه".وفي اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، أن الضربات التي قام بها طيران الجيش ونيران المدفعية لمجموعة "المركز" من القوات هزمت تراكمات القوى العاملة ومعدات لواء الهجوم الجوي 95 واللواء 125 للدفاع الإقليمي لأوكرانيا في مناطق ستيللماخوفكي في لوغانسك وسيربيانكسي ويامبولوفكي في جمهورية دونيتسك".وتابعت "تم القضاء على أكثر من 20 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع: "هاوتزر2000" ألماينة الصنع و"كراب" بولندية الصنع، وكذلك" ستا-سي" و"كفزديكا".
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات ألمانية الصنع في كوبيانسك

11:55 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 12:13 GMT 25.01.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 90 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدافع آلية الدفع ألمانية الصنع على محور كوبيانسك.
وأفادت الدفاع الروسية في بيانها اليومي: "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران طيران الجيش والمدفعية التابعين لمجموعة القوات الغربية أضرارا بوحدات من الألوية الآلية 14 و 92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماسيوتوفكا وكوبيانسك وغريانيكوفكا في مقاطعتي خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية. وفي مناطق، أولشانا وبيريستوفوي في خاركوف ونوفوسيلوفسكوي من جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال سبع مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. خلال النهار، تم القضاء على أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاث ناقلات جند مدرعة وسيارة ومدفعي هاوتزر ذاتيي الحركة من صنع ألماني "بانزرهاوبيتز 2000" في هذا الاتجاه".
وفي اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، أن الضربات التي قام بها طيران الجيش ونيران المدفعية لمجموعة "المركز" من القوات هزمت تراكمات القوى العاملة ومعدات لواء الهجوم الجوي 95 واللواء 125 للدفاع الإقليمي لأوكرانيا في مناطق ستيللماخوفكي في لوغانسك وسيربيانكسي ويامبولوفكي في جمهورية دونيتسك".
وتابعت "تم القضاء على أكثر من 20 جنديا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع: "هاوتزر2000" ألماينة الصنع و"كراب" بولندية الصنع، وكذلك" ستا-سي" و"كفزديكا".
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