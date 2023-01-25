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https://sputnikarabic.ae/20230125/الرئيس-الإسرائيلي-يدعو-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-إلى-اتخاذ-مواقف-أكثر-صرامة-تجاه-إيران-1072714568.html
الرئيس الإسرائيلي يدعو رئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إيران
الرئيس الإسرائيلي يدعو رئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إيران
قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إن على أوروبا اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إيران التي تشكل وفق قوله تهديدا للعالم بأسره بما في ذلك أوروبا. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T19:31+0000
2023-01-25T19:31+0000
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جاء ذلك خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش زيارته لبلجيكا التي تستمر يومين، بحسب قناة "i24news" الإسرائيلية في نسختها العربية.وقال هرتسوغ: "إيران موجودة في أوروبا وتعرض العالم للخطر من خلال الاندفاع إلى القدرات النووية وقتل وتعذيب مواطنيها".وأضاف "نعتقد أن الوقت قد حان لأوروبا لكي تتخذ موقفا قويا جدا من إيران، لأنها ليست تحد فقط لإسرائيل والمنطقة والشرق الأوسط ولكن أيضا لأوروبا والعالم".وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لإنتاج قنبلة نووية فيما تنفي طهران تلك الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما فيها إنتاج الكهرباء، وتتهم طهران إسرائيل بالمقابل بحيازة ترسانة نووية غير خاضغة للرقابة الدولية.ووصف هرتسوغ خلال لقائه مع دير لاين في بروكسل الاتحاد الأوروبي بأنه "شريك استراتيجي محتمل لإسرائيل من نواح كثيرة".ويتوقع أن يلقي هرتسوغ كلمة في البرلمان الأوروبي غدا الخميس بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة (الهولوكوست) الذي يصادف يوم 27 يناير/كانون الثاني من كل عام.ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.
https://sputnikarabic.ae/20221228/فيديو-يصف-رد-فعل-إيران-إذا-هاجمت-إسرائيل-مواقعها-النووية-1071710516.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الرئيس الإسرائيلي يدعو رئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إيران

19:31 GMT 25.01.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إن على أوروبا اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه إيران التي تشكل وفق قوله تهديدا للعالم بأسره بما في ذلك أوروبا.
جاء ذلك خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش زيارته لبلجيكا التي تستمر يومين، بحسب قناة "i24news" الإسرائيلية في نسختها العربية.
وقال هرتسوغ: "إيران موجودة في أوروبا وتعرض العالم للخطر من خلال الاندفاع إلى القدرات النووية وقتل وتعذيب مواطنيها".
وأضاف "نعتقد أن الوقت قد حان لأوروبا لكي تتخذ موقفا قويا جدا من إيران، لأنها ليست تحد فقط لإسرائيل والمنطقة والشرق الأوسط ولكن أيضا لأوروبا والعالم".
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فيديو يصف رد فعل إيران إذا هاجمت إسرائيل مواقعها النووية
28 ديسمبر 2022, 20:48 GMT
وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لإنتاج قنبلة نووية فيما تنفي طهران تلك الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية بما فيها إنتاج الكهرباء، وتتهم طهران إسرائيل بالمقابل بحيازة ترسانة نووية غير خاضغة للرقابة الدولية.
ووصف هرتسوغ خلال لقائه مع دير لاين في بروكسل الاتحاد الأوروبي بأنه "شريك استراتيجي محتمل لإسرائيل من نواح كثيرة".
ويتوقع أن يلقي هرتسوغ كلمة في البرلمان الأوروبي غدا الخميس بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة (الهولوكوست) الذي يصادف يوم 27 يناير/كانون الثاني من كل عام.
ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.
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