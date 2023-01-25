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https://sputnikarabic.ae/20230125/الرئيس-البرازيلي-شجعت-الأرجنتين-في-كأس-العالم-بسبب-ميسي-فيديو-1072692014.html
الرئيس البرازيلي: شجعت الأرجنتين في كأس العالم بسبب ميسي... فيديو
الرئيس البرازيلي: شجعت الأرجنتين في كأس العالم بسبب ميسي... فيديو
قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إنه شجع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر دعما للنجم ليونيل ميسي. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T11:26+0000
2023-01-25T11:26+0000
منتخب البرازيل
أخبار البرازيل
رياضة
ليونيل ميسي
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في بيونس آيرس، يوم الاثنين.واجتمع الرئيسان في مقر الحكومة الأرجنتينية "كاسا روسادا" بمناسبة أول رحلة دولية للولا دا سيلفا بعد أن فاز بثالث ولاية له كرئيس للبرازيل في الأول من الشهر الجاري.وأضاف لولا "أنهت الأرجنتين 2022 في وضعية مميزة، ليس فقط في الاقتصاد والسياسة، وإنما أيضا في كرة القدم".وتابع: "حدث هذا الأمر وانتهينا، الآن حان دور البرازيل".وكانت الأرجنتين قد توجت بلقب كأس العالم في 2022 للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1978 و1986.ورفع البرغوث الأرجنتيني رصيده إلى 37 لقبا في مسيرة مظفرة شهدت فوزه في جميع البطولات من دون استثناء، وارتقى إلى مصاف أساطير الكرة إلى جانب البرازيلي بيليه ومواطنه مارادونا.
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الأخبار
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منتخب البرازيل, أخبار البرازيل , رياضة, ليونيل ميسي
منتخب البرازيل, أخبار البرازيل , رياضة, ليونيل ميسي

الرئيس البرازيلي: شجعت الأرجنتين في كأس العالم بسبب ميسي... فيديو

11:26 GMT 25.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي "البشت الخليجي" بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إنه شجع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر دعما للنجم ليونيل ميسي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في بيونس آيرس، يوم الاثنين.
واجتمع الرئيسان في مقر الحكومة الأرجنتينية "كاسا روسادا" بمناسبة أول رحلة دولية للولا دا سيلفا بعد أن فاز بثالث ولاية له كرئيس للبرازيل في الأول من الشهر الجاري.
وأضاف لولا "أنهت الأرجنتين 2022 في وضعية مميزة، ليس فقط في الاقتصاد والسياسة، وإنما أيضا في كرة القدم".
وأكد الرئيس البرازيلي بأنه شجع الأرجنتين في مونديال 2022 لأنه لم يرد أن ينهي ميسي مسيرته من دون أن يتوج بكأس العالم".
وتابع: "حدث هذا الأمر وانتهينا، الآن حان دور البرازيل".
وكانت الأرجنتين قد توجت بلقب كأس العالم في 2022 للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1978 و1986.
ورفع البرغوث الأرجنتيني رصيده إلى 37 لقبا في مسيرة مظفرة شهدت فوزه في جميع البطولات من دون استثناء، وارتقى إلى مصاف أساطير الكرة إلى جانب البرازيلي بيليه ومواطنه مارادونا.
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