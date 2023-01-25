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مقاتلات روسية تسقط طائرة "سو27" أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230125/السفير-الروسي-قرار-ألمانيا-بشأن-الدبابات-خطير-للغاية--1072694029.html
السفير الروسي: قرار ألمانيا بشأن الدبابات خطير للغاية
السفير الروسي: قرار ألمانيا بشأن الدبابات خطير للغاية
وصف السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشايف قرار برلين بإرسال الدبابات بأنه "خطير للغاية"، و "ينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة" ويعني "الرفض النهائي من... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T11:54+0000
2023-01-25T12:01+0000
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وقال نيتشايف: "مرة أخر ى، نحن مقتنعون بأن ألمانيا، مثل أقرب حلفائها، ليست مهتمة بحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، إنها تريد التصعيد الدائم والضخ غير المحدود لنظام كييف بمزيد من الأسلحة الفتاكة. أصبحت الخطوط الحمراء شيئًا من الماضي".وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز من ترساناتها الخاصة.
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أخبار ألمانيا, روسيا, العالم
أخبار ألمانيا, روسيا, العالم

السفير الروسي: قرار ألمانيا بشأن الدبابات خطير للغاية

11:54 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 25.01.2023)
© AP Photo / Michael Sohnليوبارد 2
ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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وصف السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشايف قرار برلين بإرسال الدبابات بأنه "خطير للغاية"، و "ينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة" ويعني "الرفض النهائي من جمهورية ألمانيا الاتحادية للاعتراف بالمسؤولية التاريخية" عن جرائم النازيين.
وقال نيتشايف: "مرة أخر ى، نحن مقتنعون بأن ألمانيا، مثل أقرب حلفائها، ليست مهتمة بحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، إنها تريد التصعيد الدائم والضخ غير المحدود لنظام كييف بمزيد من الأسلحة الفتاكة. أصبحت الخطوط الحمراء شيئًا من الماضي".
وأضاف: "اتخذت برلين هذا القرار في أيام الذكرى الثمانين لكسر الحصار المفروض على لينينغراد، والذي قتل فيه مئات الآلاف من المواطنين السوفييت. إنه يدمر بقايا الثقة المتبادلة، ويسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للعلاقات الروسية الالمانية...".
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز من ترساناتها الخاصة.
كم عدد دبابات ليوبارد في أوروبا - سبوتنيك عربي
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كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا
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