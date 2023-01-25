https://sputnikarabic.ae/20230125/السيسي-نتطلع-لزيادة-الاستثمارات-الهندية-في-مصر-بمختلف-المجالات-1072687792.html
السيسي: نتطلع لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات
السيسي: نتطلع لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يتطلع لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر، في مختلف المجالات، خاصة المنطقة الاقتصادية في قناة السويس. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T10:11+0000
2023-01-25T10:11+0000
2023-01-25T10:28+0000
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جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية نيودلهي، مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء.وأضاف الرئيس المصري أن لقاءه مع مودي شهد مناقشة التعاون في مجالات متعددة، منها الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلا عن الاتفاق على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات أخرى، على رأسها التعليم العالي، وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية، والأمن السيبراني.وأوضح السيسي أنه لمس رغبة الشركات الهندية على العمل في مصر، واهتمامها بضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة.وأشار إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى أهمية وجود قنوات منتظمة تتيح تبادل الخبرة والمعرفة والتجارب بين البلدين.وأكد على أهمية تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، وتسهيل حركة السياحة، معربًا عن ترحيب مصر باستقبال مزيد من السائحين الهنود.وتابع بأنه "تم بحث تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند".كما دعا الرئيس المصري رئيس وزراء الهند إلى زيارة مصر في أقرب وقت.ويزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دولة الهند، في الفترة من 24 إلى 26 يناير/كانون الثاني الجاري، بدعوة من رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي.تهدف زيارة الرئيس المصري للهند إلى تعزيز وتعميق الشراكة العريقة بين الهند ومصر.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الهند اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السيسي: نتطلع لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات
10:11 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يتطلع لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر، في مختلف المجالات، خاصة المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي في العاصمة الهندية نيودلهي، مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء.
وأضاف الرئيس المصري
أن لقاءه مع مودي شهد مناقشة التعاون في مجالات متعددة، منها الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلا عن الاتفاق على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات أخرى، على رأسها التعليم العالي، وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية، والأمن السيبراني.
وأوضح السيسي أنه لمس رغبة الشركات الهندية على العمل في مصر، واهتمامها بضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة.
وأشار إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى أهمية وجود قنوات منتظمة تتيح تبادل الخبرة والمعرفة والتجارب بين البلدين.
وأكد على أهمية تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، وتسهيل حركة السياحة، معربًا عن ترحيب مصر باستقبال مزيد من السائحين الهنود.
وتابع بأنه "تم بحث تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند
".
كما دعا الرئيس المصري رئيس وزراء الهند إلى زيارة مصر في أقرب وقت.
ويزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دولة الهند، في الفترة من 24 إلى 26 يناير/كانون الثاني الجاري، بدعوة من رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي.