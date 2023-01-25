https://sputnikarabic.ae/20230125/الشاباك-يتهم-حماس-بتجنيد-فلسطينيين-لتصعيد-الأحداث-في-الضفة-1072700522.html
"الشاباك" يتهم "حماس" بتجنيد فلسطينيين لتصعيد الأحداث في الضفة
"الشاباك" يتهم "حماس" بتجنيد فلسطينيين لتصعيد الأحداث في الضفة
اتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، حركة "حماس" بتجنيد فلسطينيين من قطاع غزة في الضفة الغربية لتصعيد الأحداث. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T13:52+0000
2023-01-25T13:52+0000
2023-01-25T13:52+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
أخبار الضفة
العالم العربي
إسرائيل
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وأفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، بأن جهاز الشاباك الإسرائيلي اتهم حركة حماس بتجنيد مواطنين فلسطينيين من غزة لتصعيد الأحداث في الضفة الغربية عبر استخدام المال والسلاح من قبل الحركة الفلسطينية.ونقلت القناة العبرية بيانا عن جهاز الشاباك أن حركة حماس تجند مواطنين فلسطينيين من خلال انتحال صفات تجارية، مضيفة أن هؤلاء المجندين لم يكونوا على علم بهذا التجنيد أو أنهم متورطون في "أنشطة إرهابية".وأوضحت أن الأمن العام الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الشرطة في البلاد في كشف خيوط حركة حماس التي تقوم على عملية التجنيد من غزة إلى الضفة الغربية، بدعوى أن عناصر الحركة من غزة تخفي هوياتها تحت غطاء تجاري، حيث تقوم تلك العناصر بنقل "المجندين" للقيام بتحويل أموال مخصصة لشراء الأسلحة ونقل طرود تحتوي على أسلحة ومتفجرات.وبدوره، قرر جهاز الشاباك سحب 230 تصريح عمال لفلسطينيين من قطاع غزة بزعم أنهم أقارب عناصر لحركة حماس عملوا على تجنيد "إرهابيين" للعمل في الضفة الغربية.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار الضفة, العالم العربي, إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار الضفة, العالم العربي, إسرائيل
"الشاباك" يتهم "حماس" بتجنيد فلسطينيين لتصعيد الأحداث في الضفة
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اتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، حركة "حماس" بتجنيد فلسطينيين من قطاع غزة في الضفة الغربية لتصعيد الأحداث.
وأفادت القناة
العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، بأن جهاز الشاباك الإسرائيلي اتهم حركة حماس بتجنيد مواطنين فلسطينيين من غزة لتصعيد الأحداث في الضفة الغربية عبر استخدام المال والسلاح من قبل الحركة الفلسطينية.
ونقلت القناة العبرية بيانا عن جهاز الشاباك أن حركة حماس
تجند مواطنين فلسطينيين من خلال انتحال صفات تجارية، مضيفة أن هؤلاء المجندين لم يكونوا على علم بهذا التجنيد أو أنهم متورطون في "أنشطة إرهابية".
وأوضحت أن الأمن العام الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الشرطة في البلاد في كشف خيوط حركة حماس التي تقوم على عملية التجنيد من غزة إلى الضفة الغربية
، بدعوى أن عناصر الحركة من غزة تخفي هوياتها تحت غطاء تجاري، حيث تقوم تلك العناصر بنقل "المجندين" للقيام بتحويل أموال مخصصة لشراء الأسلحة ونقل طرود تحتوي على أسلحة ومتفجرات.
وبدوره، قرر جهاز الشاباك سحب 230 تصريح عمال لفلسطينيين من قطاع غزة بزعم أنهم أقارب عناصر لحركة حماس عملوا على تجنيد "إرهابيين" للعمل في الضفة الغربية.