https://sputnikarabic.ae/20230125/الشرطة-الألمانية-مقتل-شخصين-في-هجوم-بسكين-استهدف-ركاب-قطار-شمالي-البلاد-1072708700.html
الشرطة الألمانية: مقتل شخصين في هجوم بسكين استهدف ركاب قطار شمالي البلاد
الشرطة الألمانية: مقتل شخصين في هجوم بسكين استهدف ركاب قطار شمالي البلاد
قالت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، إن شخصين قتلا وأصيب آخرون في هجوم بسكن، استهدف ركابا كانوا على متن قطار شمالي البلاد. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T15:54+0000
2023-01-25T15:54+0000
2023-01-25T16:31+0000
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ونقلت إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) عن الشرطة الفيدرالية إن شخصين قتلا في هجوم بسكين على قطار في ولاية شليسفيغ هولشتاين الشمالية المتاخمة للدنمارك.وقالت وزيرة داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين سابين سوترلين واك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن شخصين قتلا وأصيب خمسة في الهجوم.وبحسب الشرطة، تم القبض على مشتبه به، دون مزيد من التفاصيل حول هويته أو ملابسات الهجوم.وقالت الشرطة إن الهجوم وقع بينما كان القطار يقترب من محطة بروكستيدت وهي منطقة صغيرة تضم حوالي 2000 شخص شمال هامبورغ وجنوب كيل. تم القبض على مشتبه به عندما وصل القطار إلى محطة بروكستيدت.وأضافت أنه تم القبض على المشتبه به عندما وصل القطار إلى محطة بروكستيدت.تم إغلاق المحطة للسماح لخدمات الطوارئ بمواصلة عملها في الموقع. ولا تزال التفاصيل الإضافية حول ملابسات الحادث بعيدة المنال بعد حوالي ساعتين من الهجوم. ولم تكن دوافع المهاجم ولا حالة المصابين واضحة تماما.
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الشرطة الألمانية: مقتل شخصين في هجوم بسكين استهدف ركاب قطار شمالي البلاد
15:54 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 16:31 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
قالت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، إن شخصين قتلا وأصيب آخرون في هجوم بسكن، استهدف ركابا كانوا على متن قطار شمالي البلاد.
ونقلت إذاعة صوت ألمانيا
(دويتشه فيله) عن الشرطة الفيدرالية إن شخصين قتلا في هجوم بسكين على قطار في ولاية شليسفيغ هولشتاين الشمالية المتاخمة للدنمارك.
وقالت وزيرة داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين سابين سوترلين واك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن شخصين قتلا وأصيب خمسة في الهجوم.
وبحسب الشرطة، تم القبض على مشتبه به، دون مزيد من التفاصيل حول هويته أو ملابسات الهجوم.
وقالت الشرطة إن الهجوم وقع بينما كان القطار يقترب من محطة بروكستيدت وهي منطقة صغيرة تضم حوالي 2000 شخص شمال هامبورغ وجنوب كيل. تم القبض على مشتبه به عندما وصل القطار إلى محطة بروكستيدت.
وأضافت أنه تم القبض على المشتبه به عندما وصل القطار إلى محطة بروكستيدت.
تم إغلاق المحطة للسماح لخدمات الطوارئ بمواصلة عملها في الموقع.
ولا تزال التفاصيل الإضافية حول ملابسات الحادث بعيدة المنال بعد حوالي ساعتين من الهجوم. ولم تكن دوافع المهاجم ولا حالة المصابين واضحة تماما.