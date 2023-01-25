https://sputnikarabic.ae/20230125/القمح-الروسي-يسجل-معدل-تصدير-قياسيا-ودولة-عربية-من-أكبر-المستوردين-1072716034.html
القمح الروسي يسجل معدل تصدير قياسيا ودولة عربية من أكبر المستوردين
القمح الروسي يسجل معدل تصدير قياسيا ودولة عربية من أكبر المستوردين
صدرت روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، ما مجموعه 22.7 مليون طن من القمح، ويمكن أن يصل حجم الصادرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى 44.3 مليون طن. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T20:20+0000
2023-01-25T20:20+0000
2023-01-25T20:20+0000
روسيا
العالم العربي
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وذكر مركز "سوفيكون" للدراسات التحليلية اليوم الأربعاء أنه "في الأشهر الستة الأولى من موسم 2022-2023، صدرت روسيا 22.7 مليون طن من القمح، بزيادة 0.2 مليون طن عن العام السابق".ويقدر الخبراء صادرات القمح الروسي طوال الموسم بـ 44.3 مليون طن مقابل 33.4 مليون طن الموسم الماضي، معتقدين أن الوضع بالنسبة للمصدرين الروس سيظل مواتياً في الغالب حتى نهاية الموسم على خلفية ارتفاع أسعار الصادرات نسبيًا.ونتيجة ذلك على وجه الخصوص شهدت عمليات التسليم إلى الجزائر تسارعًا كبيرًا، التي كانت في الأشهر الأخيرة واحدة من المشترين الرئيسيين الثلاثة للقمح الروسي، حسبما ذكره مركز "سوفيكون".
https://sputnikarabic.ae/20230112/روسيا-قادرة-على-توفير-40-من-احتياجات-الجزائر-من-القمح--1072199134.html
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روسيا, العالم العربي
القمح الروسي يسجل معدل تصدير قياسيا ودولة عربية من أكبر المستوردين
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صدرت روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، ما مجموعه 22.7 مليون طن من القمح، ويمكن أن يصل حجم الصادرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى 44.3 مليون طن.
وذكر مركز "سوفيكون" للدراسات التحليلية اليوم الأربعاء أنه "في الأشهر الستة الأولى من موسم 2022-2023، صدرت روسيا 22.7 مليون طن من القمح، بزيادة 0.2 مليون طن عن العام السابق".
سمحت معدلات التصدير فوق المتوسط في الأشهر الأخيرة من عام 2022 للمصدرين بتعويض البداية البطيئة في الموسم.
ويقدر الخبراء صادرات القمح الروسي طوال الموسم بـ 44.3 مليون طن مقابل 33.4 مليون طن الموسم الماضي، معتقدين أن الوضع بالنسبة للمصدرين الروس سيظل مواتياً في الغالب حتى نهاية الموسم على خلفية ارتفاع أسعار الصادرات نسبيًا.
وذكر الخبراء أنه في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2022، تباطأت الصادرات الشهرية عن متوسط الوتيرة وسط ارتفاع سعر الروبل ورسوم وأسعار الشحن، ولكن بدءًا من أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت في تجاوز المتوسط، واستعاد القمح الروسي قدرته التنافسية مقارنةً بعروض من دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونتيجة ذلك على وجه الخصوص شهدت عمليات التسليم إلى الجزائر
تسارعًا كبيرًا، التي كانت في الأشهر الأخيرة واحدة من المشترين الرئيسيين الثلاثة للقمح الروسي، حسبما ذكره مركز "سوفيكون".