https://sputnikarabic.ae/20230125/القمح-الروسي-يسجل-معدل-تصدير-قياسيا-ودولة-عربية-من-أكبر-المستوردين-1072716034.html

القمح الروسي يسجل معدل تصدير قياسيا ودولة عربية من أكبر المستوردين

القمح الروسي يسجل معدل تصدير قياسيا ودولة عربية من أكبر المستوردين

صدرت روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، ما مجموعه 22.7 مليون طن من القمح، ويمكن أن يصل حجم الصادرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى 44.3 مليون طن. 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T20:20+0000

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2023-01-25T20:20+0000

روسيا

العالم العربي

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وذكر مركز "سوفيكون" للدراسات التحليلية اليوم الأربعاء أنه "في الأشهر الستة الأولى من موسم 2022-2023، صدرت روسيا 22.7 مليون طن من القمح، بزيادة 0.2 مليون طن عن العام السابق".ويقدر الخبراء صادرات القمح الروسي طوال الموسم بـ 44.3 مليون طن مقابل 33.4 مليون طن الموسم الماضي، معتقدين أن الوضع بالنسبة للمصدرين الروس سيظل مواتياً في الغالب حتى نهاية الموسم على خلفية ارتفاع أسعار الصادرات نسبيًا.ونتيجة ذلك على وجه الخصوص شهدت عمليات التسليم إلى الجزائر تسارعًا كبيرًا، التي كانت في الأشهر الأخيرة واحدة من المشترين الرئيسيين الثلاثة للقمح الروسي، حسبما ذكره مركز "سوفيكون".

https://sputnikarabic.ae/20230112/روسيا-قادرة-على-توفير-40-من-احتياجات-الجزائر-من-القمح--1072199134.html

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