عربي
https://sputnikarabic.ae/20230125/القمح-الروسي-يسجل-معدل-تصدير-قياسيا-ودولة-عربية-من-أكبر-المستوردين-1072716034.html
القمح الروسي يسجل معدل تصدير قياسيا ودولة عربية من أكبر المستوردين
القمح الروسي يسجل معدل تصدير قياسيا ودولة عربية من أكبر المستوردين
صدرت روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، ما مجموعه 22.7 مليون طن من القمح، ويمكن أن يصل حجم الصادرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى 44.3 مليون طن. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T20:20+0000
2023-01-25T20:20+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062878009_0:142:3217:1952_1920x0_80_0_0_30b460eef56a9701a7673c922221164b.jpg
وذكر مركز "سوفيكون" للدراسات التحليلية اليوم الأربعاء أنه "في الأشهر الستة الأولى من موسم 2022-2023، صدرت روسيا 22.7 مليون طن من القمح، بزيادة 0.2 مليون طن عن العام السابق".ويقدر الخبراء صادرات القمح الروسي طوال الموسم بـ 44.3 مليون طن مقابل 33.4 مليون طن الموسم الماضي، معتقدين أن الوضع بالنسبة للمصدرين الروس سيظل مواتياً في الغالب حتى نهاية الموسم على خلفية ارتفاع أسعار الصادرات نسبيًا.ونتيجة ذلك على وجه الخصوص شهدت عمليات التسليم إلى الجزائر تسارعًا كبيرًا، التي كانت في الأشهر الأخيرة واحدة من المشترين الرئيسيين الثلاثة للقمح الروسي، حسبما ذكره مركز "سوفيكون".
https://sputnikarabic.ae/20230112/روسيا-قادرة-على-توفير-40-من-احتياجات-الجزائر-من-القمح--1072199134.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062878009_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_0e7ca0c6a846bd479064b82850f8c2a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

القمح الروسي يسجل معدل تصدير قياسيا ودولة عربية من أكبر المستوردين

20:20 GMT 25.01.2023
© Sputnik . Илья Наймушинحبوب القمح
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Илья Наймушин
تابعنا عبرTelegram
صدرت روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، ما مجموعه 22.7 مليون طن من القمح، ويمكن أن يصل حجم الصادرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى 44.3 مليون طن.
وذكر مركز "سوفيكون" للدراسات التحليلية اليوم الأربعاء أنه "في الأشهر الستة الأولى من موسم 2022-2023، صدرت روسيا 22.7 مليون طن من القمح، بزيادة 0.2 مليون طن عن العام السابق".
سمحت معدلات التصدير فوق المتوسط ​​في الأشهر الأخيرة من عام 2022 للمصدرين بتعويض البداية البطيئة في الموسم.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
روسيا قادرة على توفير 40% من احتياجات الجزائر من القمح
12 يناير, 13:16 GMT
ويقدر الخبراء صادرات القمح الروسي طوال الموسم بـ 44.3 مليون طن مقابل 33.4 مليون طن الموسم الماضي، معتقدين أن الوضع بالنسبة للمصدرين الروس سيظل مواتياً في الغالب حتى نهاية الموسم على خلفية ارتفاع أسعار الصادرات نسبيًا.

وذكر الخبراء أنه في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2022، تباطأت الصادرات الشهرية عن متوسط ​​الوتيرة وسط ارتفاع سعر الروبل ورسوم وأسعار الشحن، ولكن بدءًا من أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت في تجاوز المتوسط، واستعاد القمح الروسي قدرته التنافسية مقارنةً بعروض من دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ونتيجة ذلك على وجه الخصوص شهدت عمليات التسليم إلى الجزائر تسارعًا كبيرًا، التي كانت في الأشهر الأخيرة واحدة من المشترين الرئيسيين الثلاثة للقمح الروسي، حسبما ذكره مركز "سوفيكون".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала