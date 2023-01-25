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https://sputnikarabic.ae/20230125/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-16-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1072718765.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال اليوم الماضي
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة،... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T23:35+0000
2023-01-25T23:35+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها في تلغرام، أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال ذلك بـ75 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.وأضاف البيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 16 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وشمل ذلك إطلاق النيران 6 مرات على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 مم. وعلى اتجاه غورلوفكا- 9 مرات بقذائف مدفعية من عيار 155. وعلى اتجاه ياسينوفاتايا - قذيفة واحدة من عيار 152 ملم، وخلال كل هذا القصف، أطلقت ما مجموعه 75 قطعة ذخيرة".ونوه البيان، بأن المناطق التي تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية هي: مدينة دونيتسك (مناطق كييفسكي وكويبيشيفسكي وبيتروفسكي)، والمركز السكني غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي وكالينينسكي.)، وشيروكايا بالكا، ياكوفليفكا وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، وأليكساندروفكا.وأكد البيان على أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 14 قذيفة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230116/مقتل-شخصين-وإصابة-4-جراء-القصف-الأوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1072336147.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, موسكو, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, موسكو, العالم

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال اليوم الماضي

23:35 GMT 25.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك
عناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، إن قوات كييف قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح في منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا وأليكساندروفكا.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها في تلغرام، أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال ذلك بـ75 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.
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وأضاف البيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 16 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية تجاه أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وشمل ذلك إطلاق النيران 6 مرات على اتجاه دونيتسك من مدافع عيار 155 مم. وعلى اتجاه غورلوفكا- 9 مرات بقذائف مدفعية من عيار 155. وعلى اتجاه ياسينوفاتايا - قذيفة واحدة من عيار 152 ملم، وخلال كل هذا القصف، أطلقت ما مجموعه 75 قطعة ذخيرة".
ونوه البيان، بأن المناطق التي تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية هي: مدينة دونيتسك (مناطق كييفسكي وكويبيشيفسكي وبيتروفسكي)، والمركز السكني غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي وكالينينسكي.)، وشيروكايا بالكا، ياكوفليفكا وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، وأليكساندروفكا.
وأكد البيان على أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 14 قذيفة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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