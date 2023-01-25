https://sputnikarabic.ae/20230125/النرويج-قد-تزود-أوكرانيا-بـ-8-دبابات-ليوبارد-1072679551.html
النرويج قد تزود أوكرانيا بـ 8 دبابات "ليوبارد"
النرويج قد تزود أوكرانيا بـ 8 دبابات "ليوبارد"
ذكرت صحيفة "داغنز نارينغسليف" النرويجية نقلا عن مصادرها أن النرويج قد تقرر توريد ثماني من دبابات ليوبارد المتاحة إلى أوكرانيا. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T03:03+0000
2023-01-25T03:03+0000
2023-01-25T03:03+0000
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مورمانسك - سبوتنيك. وقال التقرير إن هناك احتمال أن تزود النرويج أوكرانيا بثماني دبابات من أصل 36 دبابة ليوبارد؛ وستقرر الحكومة قريبا شراء دبابات جديدة.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأوكرانية، يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن قد تعلن في وقت مبكر من هذا الأسبوع عن تسليم "عدد كبير" من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.وقال التقرير إن الإعلان المحتمل سيكون جزءا من صفقة أوسع مع ألمانيا، التي ستتعهد بتزويد أوكرانيا بعدد صغير من دباباتها ليوبارد 2.
https://sputnikarabic.ae/20230125/مسؤول-أمريكي-بايدن-سيعلن-الأربعاء-قرار-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-1072679413.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أخبا العالم, النرويج
أخبار أوكرانيا, أخبا العالم, النرويج
النرويج قد تزود أوكرانيا بـ 8 دبابات "ليوبارد"
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ذكرت صحيفة "داغنز نارينغسليف" النرويجية نقلا عن مصادرها أن النرويج قد تقرر توريد ثماني من دبابات ليوبارد المتاحة إلى أوكرانيا.
مورمانسك - سبوتنيك
. وقال التقرير إن هناك احتمال أن تزود النرويج أوكرانيا بثماني دبابات من أصل 36 دبابة ليوبارد؛ وستقرر الحكومة قريبا شراء دبابات جديدة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأوكرانية، يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن قد تعلن في وقت مبكر من هذا الأسبوع عن تسليم "عدد كبير" من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.
وقال التقرير إن الإعلان المحتمل سيكون جزءا من صفقة أوسع مع ألمانيا، التي ستتعهد بتزويد أوكرانيا بعدد صغير من دباباتها ليوبارد 2.