https://sputnikarabic.ae/20230125/الولايات-المتحدة-تعمل-على-تطوير-تكنولوجيا-الأمن-السيبراني-في-الكويت-1072696383.html
الولايات المتحدة تعمل على تطوير تكنولوجيا الأمن السيبراني في الكويت
الولايات المتحدة تعمل على تطوير تكنولوجيا الأمن السيبراني في الكويت
تعمل الولايات المتحدة تعمل على تطوير تكنولوجيا الأمن السيبراني في الكويت، حيث استضافت الجامعة الأمريكية في الكويت المحاضرة الثانية للأمن السيبراني التي تنظمها... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T12:30+0000
2023-01-25T12:30+0000
2023-01-25T13:23+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن المحاضرة قدمها خبير الأمن السيبراني الأمريكي، غييرمو كريستنسن، بحضور عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.من جانبها، أكدت مستشارة العلاقة العامة والشؤون الثقافية في السفارة الأمريكية في الكويت، كريستي واتكنز، على ضرورة الاهتمام بمسائل الأمن السيبراني التي تمس حياة الجميع وتعاملاتهم اليومية مع الإنترنت، خاصة في ظل ارتفاع التهديدات في هذا المجال.في السياق ذاته، صرح عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في الجامعة الأمريكية بالكويت، أمير زيد، بأن استضافة الجامعة لمثل هذه الفعاليات تساهم في رفع قدرات الطلبة كونها تضيف تجارب علمية للطلبة أكثر من المحاضرات التقليدية في البرنامج الأكاديمي.ولفت العميد إلى أن مسألة الأمن السيبراني تعتبر من الأمور التي تشكل أولوية على الصعيد العالمي، إذ إن هناك خطورة كبيرة من الممكن أن تلحق بأي شخص سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات في حال لم يكونوا مؤهلين فنيا وعلميا لمواجهة الهجمات الإلكترونية وقد يترتب على ذلك خسائر مادية واجتماعية كبيرة.ويرى خبير الأمن السيبراني الأمريكي، غييرمو كريستنسن، إنه رغم كون التكنولوجيا أمر جيد، إلا أنها أصبحت تشكل خطورة كبيرة في الوقت نفسه، إذ أن استخدام الإنترنت في جميع مناحي حياتي يساهم في رفع حدة هذه الخطورة، مشيرا إلى زيادة حجم الجرائم الإلكترونية والتي هي مشكلة مشتركة بين الجميع.
https://sputnikarabic.ae/20221226/الإمارات-تحذر-جميع-مؤسساتها-وأفرادها-من-هجمات-سيبرانية-محتملة-خلال-نهاية-العام-1071621564.html
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العالم العربي, الكويت, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الكويت, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تعمل على تطوير تكنولوجيا الأمن السيبراني في الكويت
12:30 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 13:23 GMT 25.01.2023) تابعنا عبر
تعمل الولايات المتحدة تعمل على تطوير تكنولوجيا الأمن السيبراني في الكويت، حيث استضافت الجامعة الأمريكية في الكويت المحاضرة الثانية للأمن السيبراني التي تنظمها السفارة الأمريكية تحت عنوان "التكيف مع التهديدات المستقبلية للأمن السيبراني".
وقالت صحيفة
"الأنباء" الكويتية إن المحاضرة قدمها خبير الأمن السيبراني الأمريكي، غييرمو كريستنسن، بحضور عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.
من جانبها، أكدت مستشارة العلاقة العامة والشؤون الثقافية في السفارة الأمريكية في الكويت، كريستي واتكنز، على ضرورة الاهتمام بمسائل الأمن السيبراني التي تمس حياة الجميع وتعاملاتهم اليومية مع الإنترنت، خاصة في ظل ارتفاع التهديدات في هذا المجال.
26 ديسمبر 2022, 13:20 GMT
في السياق ذاته، صرح عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في الجامعة الأمريكية بالكويت، أمير زيد، بأن استضافة الجامعة لمثل هذه الفعاليات تساهم في رفع قدرات الطلبة كونها تضيف تجارب علمية للطلبة أكثر من المحاضرات التقليدية في البرنامج الأكاديمي.
ولفت العميد إلى أن مسألة الأمن السيبراني تعتبر من الأمور التي تشكل أولوية على الصعيد العالمي، إذ إن هناك خطورة كبيرة من الممكن أن تلحق بأي شخص سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات في حال لم يكونوا مؤهلين فنيا وعلميا لمواجهة الهجمات الإلكترونية وقد يترتب على ذلك خسائر مادية واجتماعية كبيرة.
ويرى خبير الأمن السيبراني الأمريكي
، غييرمو كريستنسن، إنه رغم كون التكنولوجيا أمر جيد، إلا أنها أصبحت تشكل خطورة كبيرة في الوقت نفسه، إذ أن استخدام الإنترنت في جميع مناحي حياتي يساهم في رفع حدة هذه الخطورة، مشيرا إلى زيادة حجم الجرائم الإلكترونية والتي هي مشكلة مشتركة بين الجميع.