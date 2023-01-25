https://sputnikarabic.ae/20230125/انهيار-الليرة-اللبنانية-يؤدي-إلى-ارتفاع-كبير-في-أسعار-المحروقات-1072697809.html

انهيار الليرة اللبنانية يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات

انهيار الليرة اللبنانية يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات

انعكس الانهيار المتسارع لليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء على أسعار المحروقات في البلاد. 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T13:04+0000

2023-01-25T13:04+0000

2023-01-25T13:04+0000

لبنان

العالم العربي

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104444/70/1044447036_0:74:3073:1802_1920x0_80_0_0_d0c88f5df94c01f6e5df62f7ebf799aa.jpg

وتجاوزت سعر صفيحة المازوت صباح اليوم الأربعاء المليون ليرة لبنانية مع زيادة 47 ألف ليرة لبنانية عن يوم أمس بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار من 53400 إلى 56 أف ليرة لبنانية أي بزيادة 2600 ليرة خلال 24 ساعة، فيما سجلت سعر صفيحة المازوت مليون و550 ألف ليرة وقارورة الغاز 643000 ليرة لبنانية.وينعكس ارتفاع المحروقات على كل القطاعات الحيوية في لبنان من مواد غذائية وأفران ومستشفيات وفواتير الاتصالات والمولدات الكهربائية الخاصة، بالإضافة إلى معاناة اللبنانيين الكبيرة في التدفئة في المناطق الجبلية.ويقول عضو نقابة محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس إن "ارتفاع سعر صرف المحروقات متعلق بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء".وأوضح البراكس أنه "كلما يمر يوم سوف نرى أن حجم الدولارات الموجود في السوق سيكون أقل من اليوم الذي قبله، لأن الدولارات التي تخرج للاستيراد يدخل أقل منها بكثير إلى لبنان ومسيرة الاستنزاف مستمرة منذ فترة طويلة".كما اعتبر أن "ارتفاع المحروقات حكمًا سيؤثر على كل أسعار السلع في البلد لأن الحاجة إلى البنزين والمازوت في كل حياة المواطنين اليومية، والمازوت لإنتاج الطاقة الكهربائية لأننا ننتجها بمولدات كهربائية خاصة وكلما ارتفع سعر المازوت كلما سترتفع فاتورة المولدات، وبنفس الوقت نحن بحاجة إلى المازوت لمحال المواد الغذائية والمعامل التي تستعمل المولدات في عملها، وبنفس الوقت بحاجة إلى بنزين للنقل، ووسائل النقل ستضطر إلى رفع سعر التعرفة لتعبئة البنزين للتنقل".إلى ذلك رأى البراكس أن "التدفئة في فصل الشتاء مشكلة كبيرة، لبنان على موعد الأسبوع القادم مع عاصفة، في بيروت والساحل لا يستعملون جهاز التدفئة يلبسون ثياب ثقيلة أو يستخدمون مدفأة كهربائية لكن في المناطق الجبلية يستعملون مدافئ المازوت، ورب العائلة بحاجة أقله خلال الأسبوع إلى صفيحتي مازوت وفي اليوم الواحد 5 أو 6 ليترات حتى يشعل المدفأة في غرفة واحدة فقط، وهذا يعني 7 صفائح في الشهر الواحد وبحاجة ل 8 ملايين ليرة لبنانية لتأمين المازوت بالمقابل كم راتبه، هناك مشكل كبير في هذا الموضوع، وهنا يجب أن نرى دور الدولة اجتماعيًا ما الذي يمكن أن تقوم به في هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أنه"صحيح لدينا مشكلة أكبر من اللزوم لأنه يضاف عليها عامل ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا وهذا الموضوع على مستوى العالم، أسعار الطاقة في كل أوروبا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، تظاهرات في فرنسا وردات الفعل في ألمانيا لأن أسعار النفط عالميًا مرتفعة وتؤثر أيضًا بجو الحرب الحاصلة وتؤثر على أسعار الطاقة التي أصبح راتب المواطن الفرنسي كله فقط لتأمين بنزين وتدفئة لمنزله".وعن إمكانية إصدار وزارة الطاقة والمياه جدولين للأسعار بسبب تغير سعر الصرف بين ساعة وأخرى في السوق السوداء قال البراكس إنه "من الممكن أن تصدر جدولين للأسعار ومن الممكن أن تصدر ثلاثة جداول أو جدول في اليوم الواحد، وهذه البلبلة ليس لها داع لأنني أنادي منذ مدة أن يصدر جدول الأسعار بالدولار، ولننتهي من البلبلة في هذا القطاع ولتصدر جدول أسعار في الأسبوع مرة واحدة ويكون سعرها ثابت، الأمر الذي يمنع المحطات من الإقفال".

https://sputnikarabic.ae/20220929/-إقبال-على-السيارات-الكهربائية-في-لبنان-بعد-ارتفاع-أسعار-المحروقات-صور-1068416417.html

https://sputnikarabic.ae/20221008/ارتفاع-قياسي-لأسعار-المحروقات-في-لبنان--1068778583.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العالم العربي, اقتصاد