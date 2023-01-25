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https://sputnikarabic.ae/20230125/باحثون-صينيون-يطورون-نظام-ذكاء-اصطناعي-للتنبؤ-بتيارات-المحيطات-الرئيسية-1072680329.html
باحثون صينيون يطورون نظام ذكاء اصطناعي للتنبؤ بتيارات المحيطات الرئيسية
باحثون صينيون يطورون نظام ذكاء اصطناعي للتنبؤ بتيارات المحيطات الرئيسية
طور باحثون صينيون نظام ذكاء اصطناعي للاستدلال والتنبؤ بالتدفق الإندونيسي، يمكنه تقديم تنبؤات صائبة لتيارات المحيطات قبل سبعة أشهر. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T04:54+0000
2023-01-25T05:05+0000
مجتمع
علوم
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ويخدم التدفق الإندونيسي كفرع رئيسي في الحزام العالمي الناقل للحرارة والملح، عن طريق نقل مياه المحيطات العليا من المحيط الهادئ إلى المحيط الهندي عبر البحار الإندونسية. كان الباحثون في السابق يفتقرون إلى الطرق المثالية للتنبؤ بالتدفق الإندونيسي، وذلك بسبب التحيزات النموذجية في أنظمة المحاكاة الرقمية المتواجدة حين ذاك. وفي هذه الدراسة الجديدة، استخدم الباحثون الصينيون، من معهد علم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة نانجينغ للعلوم والتكنولوجيا، بيانات الأقمار الاصطناعية ونماذج الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم العميق لتطوير نظامًا للاستدلال والتنبؤ بالتدفق الإندونيسي. هذا واستخدم الباحثون ارتفاعات سطح البحر بين حوضي المحيط الهندي والمحيط الهادئ لتصميم نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم ودربوا النموذج بمجموعات البيانات المحيطية، حسب وكالة "شينخوا". ومن ثم قاموا بإدخال بيانات الأقمار الاصطناعية من عام 1993 إلى عام 2021 في النظام لإعادة نسخ التدفق الإندونيسي خلال هذه الفترة. وكانت النتائج متوافقة إلى حد كبير مع بيانات المراقبة المعترف بها دوليًا. وفي الوقت ذاته، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي إجراء تنبؤات صائبة قبل سبعة أشهر. وأعلن الباحثون عن النظام في مجلة فرونتيرز لعلوم البحار، وقالوا إن النظام قد يوفر أداة جديدة لدراسة حركة المحيطات وتغير المناخ في المحيطين الهندي والهادئ ويمكنه أيضًا أن يخفف من ضغط المراقبة الأوقيانوغرافية في الوقت الفعلي.
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علوم
علوم

باحثون صينيون يطورون نظام ذكاء اصطناعي للتنبؤ بتيارات المحيطات الرئيسية

04:54 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 05:05 GMT 25.01.2023)
© Sputnik . Sergey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصوربحر
بحر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Sergey Malgavko
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طور باحثون صينيون نظام ذكاء اصطناعي للاستدلال والتنبؤ بالتدفق الإندونيسي، يمكنه تقديم تنبؤات صائبة لتيارات المحيطات قبل سبعة أشهر.
ويخدم التدفق الإندونيسي كفرع رئيسي في الحزام العالمي الناقل للحرارة والملح، عن طريق نقل مياه المحيطات العليا من المحيط الهادئ إلى المحيط الهندي عبر البحار الإندونسية.
كان الباحثون في السابق يفتقرون إلى الطرق المثالية للتنبؤ بالتدفق الإندونيسي، وذلك بسبب التحيزات النموذجية في أنظمة المحاكاة الرقمية المتواجدة حين ذاك.
وفي هذه الدراسة الجديدة، استخدم الباحثون الصينيون، من معهد علم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة نانجينغ للعلوم والتكنولوجيا، بيانات الأقمار الاصطناعية ونماذج الذكاء الاصطناعي القائمة على التعلم العميق لتطوير نظامًا للاستدلال والتنبؤ بالتدفق الإندونيسي.
هذا واستخدم الباحثون ارتفاعات سطح البحر بين حوضي المحيط الهندي والمحيط الهادئ لتصميم نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم ودربوا النموذج بمجموعات البيانات المحيطية، حسب وكالة "شينخوا".
ومن ثم قاموا بإدخال بيانات الأقمار الاصطناعية من عام 1993 إلى عام 2021 في النظام لإعادة نسخ التدفق الإندونيسي خلال هذه الفترة.
وكانت النتائج متوافقة إلى حد كبير مع بيانات المراقبة المعترف بها دوليًا. وفي الوقت ذاته، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي إجراء تنبؤات صائبة قبل سبعة أشهر.
وأعلن الباحثون عن النظام في مجلة فرونتيرز لعلوم البحار، وقالوا إن النظام قد يوفر أداة جديدة لدراسة حركة المحيطات وتغير المناخ في المحيطين الهندي والهادئ ويمكنه أيضًا أن يخفف من ضغط المراقبة الأوقيانوغرافية في الوقت الفعلي.
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