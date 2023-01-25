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البيت الأبيض يعلن تزويد أوكرانيا بـ31 دبابة من طراز "أبرامز"
https://sputnikarabic.ae/20230125/بايدن-يجري-محادثات-مع-زعماء-أوروبيين-حول-المساعدات-إلى-أوكرانيا-1072711169.html
بايدن يجري محادثات مع زعماء أوروبيين حول المساعدات إلى أوكرانيا
بايدن يجري محادثات مع زعماء أوروبيين حول المساعدات إلى أوكرانيا
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T16:51+0000
2023-01-25T16:51+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء: "تحدث الرئيس بايدن صباح اليوم مع الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني سوناك في إطار التنسيق الوثيق بشأن المساعدات لأوكرانيا".ويأتي ذلك قبل إعلان بايدن المنتظر عن تزويد كييف بدبابات "أبرامز".وكشفت مراسلة شبكة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية الحالية سوف تزود أوكرانيا بدبابات من طراز "أبرامز" في صفقة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.وقالت مراسلة "بلومبرغ" جينيفر جاكوبس، عبر حسابها على "تويتر" إن المصادر أبلغت مسؤول الملف الدفاعي في بلومبرغ بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "سوف ترسل 31 دبابة من طراز أبرامز إم 1 إلى أوكرانيا في صفقة تقدّر بحوالي 400 مليون دولار".ويشار إلى أنه من المقرر أن يلقي بايدن خطابا في وقت لاحق اليوم حول مسألة تزويد أوكرانيا بالدبابات.
https://sputnikarabic.ae/20230125/السفير-الروسي-قرار-ألمانيا-بشأن-الدبابات-خطير-للغاية--1072694029.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

بايدن يجري محادثات مع زعماء أوروبيين حول المساعدات إلى أوكرانيا

16:51 GMT 25.01.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANمؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي جو بادين، 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي جيورجي ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تناول خلالها المساعدة لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء: "تحدث الرئيس بايدن صباح اليوم مع الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني سوناك في إطار التنسيق الوثيق بشأن المساعدات لأوكرانيا".
ويأتي ذلك قبل إعلان بايدن المنتظر عن تزويد كييف بدبابات "أبرامز".
المستشار الألماني أولاف شولتز ينحني وهو يمشي أمام دبابة ليوبارد 2 الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
السفير الروسي: قرار ألمانيا بشأن الدبابات خطير للغاية
11:54 GMT
وكشفت مراسلة شبكة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية الحالية سوف تزود أوكرانيا بدبابات من طراز "أبرامز" في صفقة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.
وقالت مراسلة "بلومبرغ" جينيفر جاكوبس، عبر حسابها على "تويتر" إن المصادر أبلغت مسؤول الملف الدفاعي في بلومبرغ بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "سوف ترسل 31 دبابة من طراز أبرامز إم 1 إلى أوكرانيا في صفقة تقدّر بحوالي 400 مليون دولار".
ويشار إلى أنه من المقرر أن يلقي بايدن خطابا في وقت لاحق اليوم حول مسألة تزويد أوكرانيا بالدبابات.
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