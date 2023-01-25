https://sputnikarabic.ae/20230125/بدء-محاكمة-الرئيس-الموريتاني-السابق-محمد-ولد-عبد-العزيز-في-قضية-العشرية-السوداء-1072698227.html
بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية "العشرية السوداء"
بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية "العشرية السوداء"
انطلقت اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد العشرية" في العصمة نواكشوط. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T13:06+0000
2023-01-25T13:06+0000
2023-01-25T13:06+0000
العالم العربي
موريتانيا
محمد ولد عبد العزيز
فساد
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وأضافت وسائل إعلام محلية أن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.وقرر القضاء الموريتاني ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف "العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا في الفترة الممتدة ما بين 2009-2019.وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ "السيطرة على الحزب الحاكم" الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال"، مشيرة إلى أنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الرئيس-الموريتاني-السابق-جنرالات-بكوا-لي-حتى-لا-أغادر-السلطة-لكني-رفضت-1071974950.html
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العالم العربي, موريتانيا, محمد ولد عبد العزيز, فساد
العالم العربي, موريتانيا, محمد ولد عبد العزيز, فساد
بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية "العشرية السوداء"
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انطلقت اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد العشرية" في العصمة نواكشوط.
وأضافت وسائل إعلام محلية أن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.
وقرر القضاء الموريتاني ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف "العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا في الفترة الممتدة ما بين 2009-2019.
وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ "السيطرة على الحزب الحاكم" الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.
وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال"، مشيرة إلى أنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.