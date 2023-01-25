https://sputnikarabic.ae/20230125/بدء-محاكمة-الرئيس-الموريتاني-السابق-محمد-ولد-عبد-العزيز-في-قضية-العشرية-السوداء-1072698227.html

بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية "العشرية السوداء"

بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في قضية "العشرية السوداء"

انطلقت اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد العشرية" في العصمة نواكشوط. 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T13:06+0000

2023-01-25T13:06+0000

2023-01-25T13:06+0000

العالم العربي

موريتانيا

محمد ولد عبد العزيز

فساد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104182/52/1041825244_0:0:6720:3780_1920x0_80_0_0_5bf7b2c7a81618d2d7aeb2da582f2f0b.jpg

وأضافت وسائل إعلام محلية أن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.وقرر القضاء الموريتاني ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف "العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا في الفترة الممتدة ما بين 2009-2019.وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ "السيطرة على الحزب الحاكم" الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال"، مشيرة إلى أنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230105/الرئيس-الموريتاني-السابق-جنرالات-بكوا-لي-حتى-لا-أغادر-السلطة-لكني-رفضت-1071974950.html

موريتانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, موريتانيا, محمد ولد عبد العزيز, فساد