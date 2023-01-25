https://sputnikarabic.ae/20230125/بسبب-يوفنتوس-رونالدو-مهدد-بالإيقاف--1072700013.html

بسبب يوفنتوس... رونالدو مهدد بالإيقاف

بسبب يوفنتوس... رونالدو مهدد بالإيقاف

كشف الصحفي الإيطالي باولو زيلياني أن 23 لاعبا ممن شاركوا مع يوفنتوس، من بينهم كريستيانو رونالدو، قد تطالهم عقوبة الإيقاف. 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T13:36+0000

2023-01-25T13:36+0000

2023-01-25T13:36+0000

رياضة

يوفنتوس

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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وقال زيلياني في منشور عبر حسابه على "تويتر"، إن عقوبة يوفنتوس قد تطال اللاعبين الذين لعبوا مع الفريق خلال الفترة بين 2018 و2020، ما قد يؤدي إلى إيقاف 23 لاعبا ممن شاركوا مع الفريق.وأوضح الصحفي الإيطالي أن هؤلاء اللاعبين مهددون بالإيقاف لمدة 30 يوما أو أكثر سواء كانوا مستمرين مع جوفنتوس حاليا أو رحلوا عنه، نظرا للتواطؤ مع النادي الإيطالي في وقائع تنازل مزيف عن بعض الرواتب خلال موسم 2019-2020، لتظهر ميزانية النادي التي قدمت للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، دون خسائر كبيرة.ويمكن أن تشمل عقوبة الإيقاف عدة لاعبين لا يلعبون حاليا مع يوفنتوس، وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن "السيدة العجوز" في صيف العام 2021 لينضم لمانشستر يونايتد، قبل أن يحط الرحال في نهاية الشهر الماضي في نادي النصر السعودي.وأكد زيلياني أن مسؤولي جوفنتوس وقعوا على وثائق تثبت أن النادي مدين لرونالدو بمبلغ 22 مليون يورو، لكن النجم البرتغالي لم يطلع عليها، ويمكنه مقاضاة النادي واسترداد أمواله، لكن ذلك لن يعفي "الدون" من العقوبة.وتعرض نادي جوفنتوس لأزمة كبيرة بعد صدور قرار بخصم 15 نقطة من رصيد الفريق في الدوري الإيطالي بعد التحقيق في أوضاعه المالية بسبب صفقات الانتقالات التي أبرمها النادي في السنوات الأخيرة.

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رياضة, يوفنتوس, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو