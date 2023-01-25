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https://sputnikarabic.ae/20230125/بوتين-هناك-قوات-احتلال-أمريكية-في-ألمانيا-1072708581.html
بوتين: هناك قوات احتلال أمريكية في ألمانيا
بوتين: هناك قوات احتلال أمريكية في ألمانيا
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الولايات المتحدة لم تقم بعد الحرب العالمية الثانية بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء احتلال ألمانيا، مضيفا أنه من الناحية... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T15:59+0000
2023-01-25T15:59+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار ألمانيا
انتشار قوات أمريكية
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وقال بوتين، خلال زيارته إلى جامعة موسكو الحكومية، إن القوات السوفيتية، التي كانت، على وجه الخصوص، في النمسا، غادرت طواعية من هناك، بينما كان الاتحاد السوفيتي، ثم روسيا لاحقا، بمثابة الضامن للدستور النمساوي والوضع المحايد للجمهورية.وفقا للرئيس الروسي، فإن الكثير من النمساويين يعرفون هذا الأمر وهم ممتنون لموسكو على موقفها.أما ألمانيا، كما أكد بوتين، فقد تم تقسيمها بعد الحرب العالمية الثانية إلى أربعة قطاعات - أمريكية وإنجليزية وفرنسية وسوفيتية. بعد ذلك، قامت موسكو بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء وضع الاحتلال، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك.وتابع بوتين أن السياسيين الألمان أنفسهم يتحدثون عن افتقار البلاد إلى الاستقلال."والسياسيون الألمان أنفسهم يقولون إنه بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكن ألمانيا أبدا دولة ذات سيادة بالمعنى الكامل للكلمة".
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا, انتشار قوات أمريكية
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار ألمانيا, انتشار قوات أمريكية

بوتين: هناك قوات احتلال أمريكية في ألمانيا

15:59 GMT 25.01.2023
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الولايات المتحدة لم تقم بعد الحرب العالمية الثانية بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء احتلال ألمانيا، مضيفا أنه من الناحية القانونية لا تزال هناك قوات احتلال أمريكية في البلاد.
وقال بوتين، خلال زيارته إلى جامعة موسكو الحكومية، إن القوات السوفيتية، التي كانت، على وجه الخصوص، في النمسا، غادرت طواعية من هناك، بينما كان الاتحاد السوفيتي، ثم روسيا لاحقا، بمثابة الضامن للدستور النمساوي والوضع المحايد للجمهورية.
وفقا للرئيس الروسي، فإن الكثير من النمساويين يعرفون هذا الأمر وهم ممتنون لموسكو على موقفها.
أما ألمانيا، كما أكد بوتين، فقد تم تقسيمها بعد الحرب العالمية الثانية إلى أربعة قطاعات - أمريكية وإنجليزية وفرنسية وسوفيتية. بعد ذلك، قامت موسكو بإضفاء الطابع الرسمي على إنهاء وضع الاحتلال، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك.

"بالمعنى الدقيق للكلمة، رسميا وقانونيا، هناك قوات احتلال أمريكية على أراضي الجمهورية الفيدرالية. وفي الواقع، هناك الكثير منها".

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع بوتين أن السياسيين الألمان أنفسهم يتحدثون عن افتقار البلاد إلى الاستقلال.
"والسياسيون الألمان أنفسهم يقولون إنه بعد الحرب العالمية الثانية، لم تكن ألمانيا أبدا دولة ذات سيادة بالمعنى الكامل للكلمة".
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