https://sputnikarabic.ae/20230125/بومبيو-الولايات-المتحدة-دربت-الجنود-الأوكرانيين-لفترة-طويلة-1072681282.html

بومبيو: الولايات المتحدة دربت الجنود الأوكرانيين لفترة طويلة

بومبيو: الولايات المتحدة دربت الجنود الأوكرانيين لفترة طويلة

صرح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن بلاده دربت الجنود الأوكرانيين لفترة طويلة جدا. 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T06:42+0000

2023-01-25T06:42+0000

2023-01-25T06:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأضاف بومبيو في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "يجب أن تعلموا أن القوات الأوكرانية تم تدريبها في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة زمنية طويلة، حتى عندما كنت لا أزال رئيسا لوكالة المخابرات المركزية، وقد زرت جنوب شرق أوكرانيا لأكثر من مرة، وقد ساعدنا قواتهم الخاصة بطرق مختلفة".مضيفا أنه على الشعب الأمريكي أن يفخر بأن أرواح الأمريكيين لم تكن بخطر، حيث قام المدربون الأمريكيون بعمل رائع في "تعليم الآخرين الدفاع عن بلادهم".يذكرأن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا" ، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230125/إعلام-الولايات-المتحدة-قد-ترسل-ما-يصل-إلى-50-دبابة-إلى-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1072680569.html

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