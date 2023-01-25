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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230125/بومبيو-الولايات-المتحدة-دربت-الجنود-الأوكرانيين-لفترة-طويلة-1072681282.html
بومبيو: الولايات المتحدة دربت الجنود الأوكرانيين لفترة طويلة
بومبيو: الولايات المتحدة دربت الجنود الأوكرانيين لفترة طويلة
صرح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن بلاده دربت الجنود الأوكرانيين لفترة طويلة جدا. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T06:42+0000
2023-01-25T06:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأضاف بومبيو في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "يجب أن تعلموا أن القوات الأوكرانية تم تدريبها في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة زمنية طويلة، حتى عندما كنت لا أزال رئيسا لوكالة المخابرات المركزية، وقد زرت جنوب شرق أوكرانيا لأكثر من مرة، وقد ساعدنا قواتهم الخاصة بطرق مختلفة".مضيفا أنه على الشعب الأمريكي أن يفخر بأن أرواح الأمريكيين لم تكن بخطر، حيث قام المدربون الأمريكيون بعمل رائع في "تعليم الآخرين الدفاع عن بلادهم".يذكرأن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا" ، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230125/إعلام-الولايات-المتحدة-قد-ترسل-ما-يصل-إلى-50-دبابة-إلى-أوكرانيا-هذا-الأسبوع-1072680569.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بومبيو: الولايات المتحدة دربت الجنود الأوكرانيين لفترة طويلة

06:42 GMT 25.01.2023
© AFP 2023 / BRANDON BELLوزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / BRANDON BELL
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صرح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن بلاده دربت الجنود الأوكرانيين لفترة طويلة جدا.
وأضاف بومبيو في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "يجب أن تعلموا أن القوات الأوكرانية تم تدريبها في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة زمنية طويلة، حتى عندما كنت لا أزال رئيسا لوكالة المخابرات المركزية، وقد زرت جنوب شرق أوكرانيا لأكثر من مرة، وقد ساعدنا قواتهم الخاصة بطرق مختلفة".
مضيفا أنه على الشعب الأمريكي أن يفخر بأن أرواح الأمريكيين لم تكن بخطر، حيث قام المدربون الأمريكيون بعمل رائع في "تعليم الآخرين الدفاع عن بلادهم".
دبابات أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
إعلام: الولايات المتحدة قد ترسل ما يصل إلى 50 دبابة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع
05:11 GMT
يذكرأن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير في أوكرانيا، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح من أوكرانيا" ، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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