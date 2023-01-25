https://sputnikarabic.ae/20230125/بيسكوف-بوتين-لم-يجري-أي-محادثات-مع-زيلينسكي-منذ-عدة-سنوات-1072679165.html
بيسكوف: بوتين لم يجري أي محادثات مع زيلينسكي منذ عدة سنوات
بيسكوف: بوتين لم يجري أي محادثات مع زيلينسكي منذ عدة سنوات
أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يجري أي محادثات مع فلاديمير زيلينسكي منذ عدة سنوات. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T00:38+0000
2023-01-25T00:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأجاب بيسكوف في معرض رده على سؤال عما إذا كان صحيحًا أن بوتين لم يعقد أي اجتماعات أو محادثات هاتفية مع زيلينسكي منذ ذلك الحين، قائلا: "هذا صحيح".يذكر أن بوتين وزيلينسكي التقيا في عام 2019 في "قمة النورماندي" في باريس.وبعد هذا الاجتماع، وفقًا لموقع الكرملين على الإنترنت، اتصل بوتين بزيلينسكي عدة مرات، في فبراير ويوليو 2020. وبعد ذلك لم ترد تقارير عن أي اتصالات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
بيسكوف: بوتين لم يجري أي محادثات مع زيلينسكي منذ عدة سنوات
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أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يجري أي محادثات مع فلاديمير زيلينسكي منذ عدة سنوات.
موسكو - سبوتنيك
. وأجاب بيسكوف في معرض رده على سؤال عما إذا كان صحيحًا أن بوتين لم يعقد أي اجتماعات أو محادثات هاتفية مع زيلينسكي منذ ذلك الحين، قائلا: "هذا صحيح".
يذكر أن بوتين وزيلينسكي التقيا في عام 2019 في "قمة النورماندي" في باريس.
وبعد هذا الاجتماع، وفقًا لموقع الكرملين على الإنترنت، اتصل بوتين بزيلينسكي عدة مرات
، في فبراير ويوليو 2020. وبعد ذلك لم ترد تقارير عن أي اتصالات.