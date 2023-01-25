بيسكوف: لا يوجد اتصال بين موسكو وبرلين في ضوء إمداد كييف بدبابات ليوبارد
10:02 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 25.01.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
© Sputnik . Sergey Guneyev/
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عدم وجود حوار بين موسكو وبرلين، على خلفية تسليم الأخيرة دبابات من طراز" ليوبارد" إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي يبحث هذه المسألة مع الجانب الألماني "لا، لايوجد ذلك".
وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.
وامتنعت ألمانيا عن تسليم "ليوبارد" إلى أوكرانيا. وفي الأيام الأخيرة ازداد الضغط على المستشار الألماني، كما دعا العديد من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي أولاف شولتس علنًا إلى اتخاذ قرار بشأن الإمداد.
وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات ليوبارد، أن تزود أوكرانيا بها ولن تعترض ألمانيا على ذلك.
ويوم أمس أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، وافق على تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز "ليوبارد".
وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.
وامتنعت ألمانيا عن تسليم "ليوبارد" إلى أوكرانيا. وفي الأيام الأخيرة ازداد الضغط على المستشار الألماني، كما دعا العديد من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي أولاف شولتس علنًا إلى اتخاذ قرار بشأن الإمداد.
وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات ليوبارد، أن تزود أوكرانيا بها ولن تعترض ألمانيا على ذلك.
ويوم أمس أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، وافق على تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز "ليوبارد".