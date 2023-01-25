https://sputnikarabic.ae/20230125/بيسكوف-لا-يوجد-اتصال-بين-موسكو-وبرلين-في-ضوء-إمداد-كييف-بدبابات-ليوبارد-1072687480.html

بيسكوف: لا يوجد اتصال بين موسكو وبرلين في ضوء إمداد كييف بدبابات ليوبارد

بيسكوف: لا يوجد اتصال بين موسكو وبرلين في ضوء إمداد كييف بدبابات ليوبارد

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عدم وجود حوار بين موسكو وبرلين، على خلفية تسليم الأخيرة دبابات من طراز" ليوبارد" إلى... 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T10:02+0000

2023-01-25T10:02+0000

2023-01-25T10:09+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الروسي يبحث هذه المسألة مع الجانب الألماني "لا، لايوجد ذلك".وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.وامتنعت ألمانيا عن تسليم "ليوبارد" إلى أوكرانيا. وفي الأيام الأخيرة ازداد الضغط على المستشار الألماني، كما دعا العديد من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي أولاف شولتس علنًا إلى اتخاذ قرار بشأن الإمداد.وأكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه بإمكان دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمتلك دبابات ليوبارد، أن تزود أوكرانيا بها ولن تعترض ألمانيا على ذلك.ويوم أمس أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن المستشار الألماني أولاف شولتس، وافق على تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز "ليوبارد".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا