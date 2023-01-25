https://sputnikarabic.ae/20230125/تقرير-يكشف-سر-انتهاء-العلاقة-المهنية-بين-رونالدو-ووكيل-أعماله-بعد-20-عاما-1072681398.html

تقرير يكشف سر انتهاء العلاقة المهنية بين رونالدو ووكيل أعماله بعد 20 عاما

تقرير يكشف سر انتهاء العلاقة المهنية بين رونالدو ووكيل أعماله بعد 20 عاما

كشفت صحيفة إسبانية سر التوتر بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، ومواطنه ووكيل أعماله السابق خورخي مينديز، والتي أدت في النهاية إلى انتهاء... 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T06:43+0000

2023-01-25T06:43+0000

2023-01-25T06:59+0000

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وذكرت صحيفة "الموندو"، أنه بعد قرار مانشستر يونايتد بإنهاء عقد رونالدو بالتراضي بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وجه اللاعب إنذاراً شديد اللهجة لوكيل أعماله مينديز، بأن يبحث له عن فريق يضمن له المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.وأثارت هذه اللهجة استهجان مينديز، الذي رد بدوره على طلب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وقال له: "أنت مجنون!".ولكن في نهاية المطاف فشل مينديز في الحصول على أي عرض يبقي كريستيانو رونالدو في أوروبا، الأمر الذي دفع بالنجم البرتغالي لقبول عرض النصر السعودي.وانضم كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي، بعدما وقع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهي عملية لم يكن فيها لمينديز أي دور.وكانت صحيفة "ماركا" قد كشفت في الفترة الأخيرة، أن أحد المقربين من رونالدو، هو من قاد عملية التفاوض للانتقال إلى النصر.وأوضحت الصحيفة أن رجلا يُدعى ريكاردو غوف، هو من اهتم بكافة التفاصيل المتعلقة بالعقد، في وقت لم يكن فيه أي دور لا من قريب أو من بعيد لخورخي مينديز، في الاتفاق.وشارك رونالدو لأول مرة مع النصر في مباراة الفريق ضد الاتفاق، يوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني الجاري، ضمن الجولة الـ14 من الدوري السعودي.ونجح النصر في تحقيق الفوز على الاتفاق بهدف وحيد أحرزه البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليستعيد صدارة الدوري من غريمه الهلال بفارق نقطة وحيدة.

https://sputnikarabic.ae/20230124/37-قناة-في-125-دولة-تنقل-مباريات-الدوري-السعودي-بسبب-رونالدو-1072675219.html

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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار دوري أبطال أوروبا